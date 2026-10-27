Kiralık sürücülerle kurgu: sigorta şirketlerine 25 milyon liralık zarar

Operasyonun ayrıntıları:

Adana merkezli yürütülen soruşturmada, 7 ilde düzenlenen operasyon sonucunda 58 şüpheli tutuklandı ve 28 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma, 2022 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatıldı. Yaklaşık dört yıllık teknik ve fiziki takip sonrası şebekenin çalışma biçimi ayrıntılı şekilde çözüldü.

İddialara göre, şebeke araç sahipleriyle anlaşma yaparak kiralık sürücüler temin etti ve önceden planlanmış noktalarda kaza senaryoları uyguladı. Bu yöntemle toplam 77 kurgu kaza gerçekleştirildi ve 98 farklı araç kullanıldı; sigorta şirketlerinin uğradığı haksız kazancın tutarı yaklaşık 25 milyon TL olarak tespit edildi.

Kullanılan yöntemler ve tespitler:

Şüphelilerin kaza öncesi yapılan keşiflerle güvenlik kameralarının görmediği alanları seçtiği, buna rağmen bazı olaylarda görüntülere takıldığı belirtildi. Kaza sonrasında düzenlenen tutanaklar ve yönlendirilen anlaşmalı kaportacılar ile araçların onarılmış gibi gösterildiği, anlaşmalı eksperler aracılığıyla rapor düzenlenerek sigorta şirketlerinden ödemelerin alındığı iddia edildi.

İncelemelerde bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı; ayrıca bir aracın beş farklı kişiye satılmış gibi gösterilip her seferinde farklı sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı tespit edildi. Ödemeler alındıktan sonra paranın şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi.

Tutuklamalar ve soruşturmanın kapsamı:

Operasyon, Adana merkezli olmak üzere Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli’de gerçekleştirildi. Tutuklananlar arasında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacılar, kiralık sürücüler ile araç sahipleri yer alıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, şebekenin finansal yapısı ve daha geniş bağlantılarını açığa çıkarmaya yönelik çalışmalara zemin sağladığı belirtildi.

ADANA MERKEZLİ 7 İLDE DÜZENLENEN VE 58 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI SİGORTA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNUN YENİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI. ŞEBEKENİN, ARAÇ SAHİPLERİYLE ANLAŞARAK KİRALIK SÜRÜCÜLERLE KURGU KAZALAR YAPTIĞI, 98 FARKLI ARACI 77 KAZADA KULLANARAK SİGORTA ŞİRKETLERİNİ YAKLAŞIK 25 MİLYON TL ZARARA UĞRATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ. BİR OTOMOBİLİN İSE 7 FARKLI KURGU KAZADA KULLANILDIĞI BELİRLENDİ.