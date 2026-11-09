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Kırıkhan'da çırçır fabrikası yangını kontrol altına alındı

Kırıkhan'daki Karadurmuşlu Mahallesi'nde bir çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle can kaybı olmadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkhan'da çırçır fabrikası yangını kontrol altına alındı

Kırıkhan'da çırçır fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangına müdahale ve söndürme çalışmaları:

Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, alan güvenli hale getirilene dek çalışmalar sürdürüldü.

soğutma ve güvenlik önlemleri:

Yangın sonrası bölgede kapsamlı soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

KIRIKHAN’DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

KIRIKHAN’DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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