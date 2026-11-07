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Kırıkhan’da yeniden buluşma: Falaylar camii dualarla açıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan Falaylar Camii, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye kazandırılan 139'uncu cami olarak ibadete açıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 00:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kırıkhan’da yeniden buluşma: Falaylar camii dualarla açıldı

Falaylar Camii için açılış töreni

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan Falaylar Camii, düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı. Cami, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede inşa edilerek açılan 139. cami olarak kayıtlara geçti. Açılışa valilik ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol ve dualar:

Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kırıkhan Kaymakamı Yusuf Cankatar ve İl Müftüsü Necati Şafak ile protokol üyeleri katıldı. Programda konuşan İl Müftüsü Necati Şafak, camilerin toplum hayatındaki işlevine vurgu yaparak Falaylar Camii’nin hayırlı olmasını diledi ve yapımına katkı verenleri teşekkür etti.

Toplumsal hizmet ve eğitim faaliyetleri:

Vali Mustafa Masatlı, konuşmasında deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımların devam ettiğini ifade etti. Caminin bölge halkına hizmet vereceğine işaret eden Masatlı, binanın ibadet ve sosyal açıdan katkı sağlayacağını söyledi.

Program, İl Müftüsü Necati Şafak’ın yaptığı dua ve kılınan ilk namazın ardından sona erdi. Açılış sonrası heyet, Çetin Falay 4-6 Yaş Kur’an Kursu ile İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursunu ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Cami ve bağlı kurslar, bölge sakinlerinin dini ve sosyal gereksinimlerini karşılamada önemli bir rol üstlenecek.

KIRIKHAN FALAYLAR CAMİİ, DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN DUALARLA İBADETE AÇILDI.

KIRIKHAN FALAYLAR CAMİİ, DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN DUALARLA İBADETE AÇILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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