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Kırıkkale'de fidanlar geleceğe nefes için toprakla buluştu

Kırıkkale'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' temasıyla fidanlar dikildi; iklim ve orman koruma vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:14

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırıkkale'de fidanlar geleceğe nefes için toprakla buluştu

Kırıkkale'de fidanlar toprakla buluştu

Kırıkkale’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu. Kırıkkale Üniversitesi ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen programda fidan dikimi yapıldı ve yeni dikilen fidanlara can suyu verildi.

etkinlikte öne çıkan konuşmalar:

Programda konuşan yetkililer, iklim değişikliğiyle mücadele ve ağaçlandırmanın toplum için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı. Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, iklim değişikliğinin küresel ölçekte önemli bir sorun haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün Antalya’da bir iklim zirvesi toplandı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Dünyaya bu konuda örnek bir noktadayız".

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Orçan ise ağacın Türk kültüründeki yerini anlattı ve sözlerine şöyle devam etti: "Ağaç bizim kültürümüz için çok değerli ve kıymetlidir. Ağaçla konuşan bir kültüre sahibiz. Dede Korkut’un hikayelerine baktığımızda ağaç insan gibi, konuşur gibi konuşur".

orman varlığı ve ağaçlandırma çalışmaları:

Orman İşletme Müdürü Fatih Yılmaz da Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarındaki başarısına dikkat çekti. Yılmaz, ülke çapında yürütülen çalışmaları değerlendirirken, "Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu büyük başarı sadece istatistiki bir rakamdan ibaret değildir. Bu başarı, 81 vilayetimizde gece gündüz demeden çalışan orman teşkilatımızın alın teridir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte hem kurum temsilcileri hem de gönüllüler bir araya gelerek ağaç dikiminin yerel uygulamalarını gösterdi; programın ortak vurgusu, ağaçlandırmanın iklim dayanıklılığını artırma ve doğal yaşamı koruma hedefleri oldu.

&quot;GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ&quot; TEMASIYLA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

"GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" TEMASIYLA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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