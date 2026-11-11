Uşak sokaklarından izinsiz bez afişler kaldırıldı

Uşak Belediyesi kent genelinde izinsiz afişlere müdahale etti

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğinin korunması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla sabah saatlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Çalışmada, izinsiz asılmış bez afişler tespit edilip toplandı.

denetim alanları:

Ekiplerin öncelikli müdahale noktaları arasında okul çevreleri, işlek cadde ve sokaklar ile kavşaklar yer aldı. Görevliler, özellikle yaya yoğunluğu yüksek bölgelerde ve trafik güvenliğini etkileyebilecek noktalarda asılı olan afişleri dikkatle inceleyerek söktü.

uyarı ve yaptırım süreci:

Çalışmalar sırasında ilgili firma yetkililerine gerekli uyarılar yapıldı, sökülen afişlerin bir kısmının doğrudan toplandığı ve toplanan afişlerin imha edildiği bildirildi. Zabıta yetkilileri, izinsiz afiş asılmasına yönelik denetimlerin 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamında sürdürüleceğini vurguladı.

Belediyenin yazılı açıklamasında vatandaşlar ve işletmeler, gerekli izinleri almadan kamusal alanlara reklam ve tanıtım amaçlı afiş asmamaları konusunda uyarıldı. Açıklamada, kent estetiğinin korunması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

UŞAK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE İZİNSİZ ASILAN VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN BEZ AFİŞLERİ TOPLADI.