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Sinop'ta geleceğe nefes: 5 bin fidanla kapsamlı ağaçlandırma

Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toplam 5 bin fidan dikildi; Karagöl'de protokol ve öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta geleceğe nefes: 5 bin fidanla kapsamlı ağaçlandırma

Sinop'ta ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' mottosuyla düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sinop genelinde toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Karagöl mevkisinde düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve protokol üyeleri ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi; programda ayrıca Karagöl bölümünde 500 fidan dikimi yapıldı.

vali ve yetkililerin mesajları:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, konuşmasında iklim değişikliğiyle birlikte kuraklık ve sel gibi afetlerin arttığına dikkat çekti ve bu sorunların temelinde insan kaynaklı etkilerin bulunduğunu vurguladı. Özarslan, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine işaret ederek, çocukların sahada uygulamalı faaliyetlerle çevre bilinci kazanmasının gerekliliğini söyledi. Vali ayrıca Yeşil Vatan için görev yapan orman teşkilatı çalışanlarına teşekkür etti ve orman yangınlarında hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı.

ormanların önemi ve yürütülen çalışmalar:

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Tamer Çelik, gelişen teknoloji, sanayileşme ve değişen tüketim alışkanlıklarının doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Çelik, ormanların karbon tutumu, su kaynaklarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliği açısından kritik rol üstlendiğini belirtti ve gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Sinop genelinde son 3 yılda toplam 804 bin fidan dikildi; aynı dönemde ağaçlandırma, gençleştirme ve bakım çalışmaları kapsamında 732 hektar alanda faaliyet gerçekleştirildi. Kentte yıllık ortalama 230 bin fidan dikildiği belirtilirken, 11 Kasım etkinlikleri kapsamında il genelinde tüm ilçe orman işletme müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında 15 hektarlık alanda 5 bin fidan dikimi yapıldı.

Karagöl mevkisinde düzenlenen programa katılanlar arasında Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Vali Yardımcıları Cevat Gün, Dr. Muhammed Serkan Şahin ve Bahar Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakligil, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri ile çok sayıda öğrenci yer aldı.

Sinop&#039;ta Milli Ağaçlandırma Günü&#039;nde 5 bin fidan toprakla buluştu

Sinop'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin fidan toprakla buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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