Kırıkkale'de muhtarlarla istişare: hizmet ve iletişim ön plana çıktı

Kırıkkale belediyesi'nde muhtarlarla akşam buluşması:

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kırıkkale Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Programın ardından toplantı salonunda devam eden görüşmede Başkan Önal, göreve geldiği günden bu yana kent genelinde yürütülen belediye hizmetlerini değerlendirdi. Önal, yapılan çalışmaları aktardı ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi.

gündem: hizmetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler:

Toplantıda altyapı, meydan düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve mahalle taleplerine ilişkin öncelikler ele alındı. Başkan Önal, belediye ile muhtarlar arasındaki iletişimin şehrin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Muhtarların saha bilgisinin belediye kararlarına ışık tuttuğunu belirtti.

muhtarların rolü ve iş birliğine vurgu:

Önal, muhtarlara hitaben şu ifadeleri kullandı: "Muhtarlarımız, mahallelerimizde belediyemizin gören gözü, işiten kulağıdır. Vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü bağ olan muhtarlarımızla birlikte Kırıkkale’mizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da istişare içinde olmaya devam edeceğiz."

Muhtarlar Derneği Başkanı Behsat Kürkçü de Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Önal’a teşekkür etti. Kürkçü, mahallelerin sorunlarının çözümünde belediye yönetimiyle kurulan iletişim ve iş birliğinin önemine değindi.

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi; taraflar önümüzdeki dönemde düzenli istişare ve ortak çalışma sözü verdi.

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.