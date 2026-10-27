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Kırıkkale'de yağışta kayganlaşan yolda servis devrildi: 15 işçi yaralandı

Kırıkkale-Konya karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda N.K. yönetimindeki midibüs devrildi; 15 Tarım İşletmeleri çalışanı yaralandı, biri ağır.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de yağışta kayganlaşan yolda servis devrildi: 15 işçi yaralandı

Kazak yerinde ilk müdahale:

Saat 07.40 sıralarında Kırıkkale-Konya karayolu yakınlarındaki Karaahmetli köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Kırıkkale'den Ankara'nın Bala ilçesi istikametine giden servis midibüsü devrildi. Araçta bulunan işçilerin bir çoğunun Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu belirlendi.

Kaza anına ilişkin bulgular:

Edinilen bilgilere göre, 06 GBM 698 plakalı midibüsü kullanan N.K. sürücüsü, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi ve içinde bulunan kişiler yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlere göre 15 işçi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Olay yerindeki kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri araçtan tahliye ve güvenlik önlemleri aldı, sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Soruşturma başlatıldı:

Jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturmada yağışın yol koşullarına etkisi, sürücünün araç hâkimiyeti ve aracın teknik durumu gibi hususlar araştırılacak.

Kaza hakkında yetkililerden gelecek ek açıklamalar bekleniyor; yaralıların tedavi süreçleri ve jandarmanın ön raporu takip edilecek.

Kırıkkale&#039;de işçi servisi devrildi: 1&#039;i ağır 15 yaralı

Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1'i ağır 15 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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