Kırım Tatar mutfak hafızası Konar köyünde kitapla kayıt altına alındı

Konar köyünün mutfak belleği kitaplaşdı:

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olarak görev yapan Yasin Konar tarafından hazırlanan "Anadolu’da Bir Kırım Tatar Köyü - Konar Köyü Mutfağı", yalnızca tarif derlemesinin ötesine geçen bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Konar köyünde yaşayan Kırım Tatarlarının yazılı kaynaklarda yer almayan yemek kültürü ve gündelik pratikleri, bu eserle kayıt altına alındı.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemi:

Konar, aileden ve köy çevresinden topladığı bilgilerle mutfak alışkanlıklarını, yemeklerin hazırlanış biçimlerini, yerel isimlendirmeleri ve sofra geleneklerini belgeler halinde düzenledi. Kitapta düğün, bayram ve günlük yaşam sofralarına ait tariflerin yanı sıra yemeklerin çevresinde şekillenen sosyal yaşam ve kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamalar da yer alıyor. Bu yaklaşım, eseri yalnızca gastronomik bir kaynak olmaktan çıkarıp bir kültürel hafıza çalışmasına dönüştürüyor.

Çalışmanın editörlüğünü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztürk üstlendi. Niğde'de görev yapan iki eğitimcinin katkısıyla şekillenen kitap, Konar köyünün kültürel yaşamını sistematik biçimde belgeleyerek yerel hafızanın korunmasına katkı sağlıyor.

Uluslararası alanda tanınırlık ve önemi:

Çalışma, uluslararası gastronomi yayıncılığının önde gelen organizasyonlarından Gourmand World Cookbook Awards'ta "Avrupa Özel Ödülü" kategorisinde finalist olarak jürinin dikkatini çekti. Bu başarı, yerel düzeyde yürütülen belgeleme çalışmalarının uluslararası platformlarda da karşılık bulduğunu gösteriyor.

Kitap, özellikle modern yaşamın hızlanmasıyla unutulma riski taşıyan yerel yemeklerin, özgün ifadelerin ve mutfak alışkanlıklarının yazılı bir kaynak haline gelmesine örnek oluşturuyor. Bu yönüyle eser, gastronominin yanı sıra sözlü tarih, halk kültürü ve kültürel miras çalışmaları için de önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Sonuç olarak, "Anadolu’da Bir Kırım Tatar Köyü - Konar Köyü Mutfağı", Konar köyünün maddi ve manevi kültür unsurlarını bir araya getirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan kapsamlı bir kayıt çalışması sunuyor. Uluslararası finalistlik ise eserin yerel bir hikâyeyi küresel sahneye taşıma başarısını pekiştiriyor.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. İBRAHİM ÖZTÜRK