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Kış tedbirleri Kırıkkale'de yol güvenliği odağında ele alındı

Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında düzenlenen toplantıda, kış aylarında yol güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:40

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kış tedbirleri Kırıkkale'de yol güvenliği odağında ele alındı

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirilen Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı'nda, kış koşullarında vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıda, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ile ilgili kurum müdürleri katıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Sürücülere yönelik uyarılar ve uygulamalar:

Yapılan açıklamada, şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım itibarıyla başladığı hatırlatıldı. Sürücülere takip mesafesini korumaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları ve kış lastiği kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Toplantı raporunda ayrıca kurumlar arası iletişimin artırılmasının, olası olumsuzluklara hızlı müdahale açısından önem taşıdığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirlerin uygulanabilirliği ve denetim mekanizmalarının etkinliğinin takip edileceğini ifade etti.

Yerel yöneticiler ve emniyet yetkilileri, kış döneminde meydana gelebilecek aksamalara karşı farkındalığın artırılmasının önemine dikkati çekti ve sürücülerin duyarlı davranmasının trafik güvenliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM BAŞKANLIĞINDA KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI...

KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM BAŞKANLIĞINDA KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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