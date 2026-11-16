Körfez ilçeleri el birliğiyle edremit’in il olması hedefini sürüdürüyor

Toplantı ve komisyon çalışmaları:

Edremit’in il olması hedefi doğrultusunda Körfez genelinde başlatılan ortak çalışma süreci devam ediyor. Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık temsilcilerinin katılımıyla şekillenen süreçte, esnaf odası başkanlarının oluşturduğu yapı kent gündeminin öncelikli maddelerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde BESOB çatısı altında Burhaniye’de bir araya gelen 23 esnaf odası başkanı, Körfez ilçelerinin ortak hareket etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vararak, süreci koordine etmek üzere 7 kişilik çalışma komisyonu oluşturmuştu. Bu adım, Edremit merkezli il olma talebinin bölgesel bir stratejiyle ele alınacağını gösteriyor.

Edremit’in ortak ses haline gelmesi:

Edremitli oda başkanları, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile gerçekleştirdikleri toplantıda komisyonun faaliyetlerini, yürütülecek çalışmaları ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını değerlendirdi. Toplantıda, il olma talebinin sadece kent merkezinin değil, tüm Körfez’in ortak beklentisi olarak gündeme taşınmasının önemi öne çıktı.

Oda başkanları arasında koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı; atılacak adımlarda bilgi paylaşımı ve ortak eylem planlarının öncelikli olacağı vurgulandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş toplantıya ilişkin şunları söyledi: "Edremit’imizin il olma hedefi doğrultusunda oda başkanlarımızla bir araya gelerek yürütülecek çalışmaları ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını değerlendirdik. Körfezimizin diğer ilçelerindeki oda başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından bugün de Edremit’in il olması hedefine destek verilmesi, bundan sonraki adımlarda bilgi alışverişi ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Bu talebin, kentimizin ve tüm Körfez’in ortak iradesiyle daha güçlü bir zemine taşınacağına inanıyorum. Destek ve katkıları için tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyor, Edremit’in geleceği için ortak akılla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum".

Toplantı, il olma sürecinin yerel paydaşların ortak hareketiyle ilerleyeceğine işaret ederken, önümüzdeki dönemde komisyonun somut adımlar atarak koordinasyonu güçlendirmesi bekleniyor. Sürecin başarılı olması için paydaşlar arasında düzenli iletişim ve ortaklaştırılmış bir yol haritası önem taşıyor.

EDREMİT’İN İL OLMASI HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KÖRFEZ GENELİNDE BAŞLATILAN ORTAK ÇALIŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR. EDREMİT, HAVRAN, BURHANİYE, GÖMEÇ VE AYVALIK’TAN ESNAF ODASI BAŞKANLARININ KATILIMIYLA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN ARDINDAN EDREMİTLİ ODA BAŞKANLARI, BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ.