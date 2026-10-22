Kırklareli'nde servis araçlarına kapsamlı güvenlik denetimi

Denetimin hedefi:

Kırklareli'de taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren araçlar ile özel öğrenci servislerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetime Kırklareli Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Araç ve personel kontrolleri:

Ekipler, servis araçlarının gerekli belge ve izinlerini ile sürücü ve rehber personelin belgelerini inceledi. Ayrıca araçların teknik donanımı, emniyet kemeri düzenleri ve öğrenci güvenliğine ilişkin diğer şartlar kontrol edildi.

Süreç ve koordinasyon:

Denetimler, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda okula ulaşımlarını sağlama amacıyla kurumlar arası koordinasyonla yürütüldü. Yetkililer, denetimlerin planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

KIRKLARELİ’NDE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA HİZMET VEREN ARAÇLAR İLE ÖZEL ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ