Yalçın Koşukavak: Del Pino yok, İstanbulspor sınavında galibiyet umudu

Muğlaspor’da İstanbulspor maçı öncesi son durum

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında cumartesi günü sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak Muğlaspor, hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımın genel görünümünü değerlendirirken maçtan galibiyet umduğunu kaydetti.

Hazırlıklar ve eksikler:

Koşukavak, Manisa FK deplasmanında kırmızı kart gören Venezuela asıllı oyuncu Del Pino'nun cezası nedeniyle İstanbulspor karşısında forma giyemeyeceğini belirtti. Takımın antrenman programı ve taktik hazırlıkları, eksikliklere göre şekillendiriliyor; Koşukavak oyuncuların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan toparlandığını ifade etti.

Manisa galibiyetinin önemi:

Teknik direktör, Manisa deplasmanında alınan galibiyetin takım açısından çok anlamlı olduğunu vurguladı. Dört haftalık beraberlik serisinin ardından gelen bu üç puanın moral ve motivasyon açısından değerli olduğunu söyleyen Koşukavak, "Dört beraberliğin arkasından Bursaspor mağlubiyeti, ardından Manisa deplasmanı galibiyeti; inşallah Allah nasip eder bir İstanbulspor galibiyeti" şeklinde umutlu konuştu.

Koşukavak, TFF 1. Lig’in gücüne dikkat çekerek burada maç kazanmanın kolay olmadığını, güçlü organizasyonlar ve şehirlerle mücadele ettiklerini belirtti ve ekledi: "Bu ligde kolay rakip yok. Hazırlanıyoruz."

Lig tablosunda geride kalan 11 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Muğlaspor, 15 puan ile 9. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbulspor karşısında sahadan üç puanla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRENDYOL 1. LİG’DE MÜCADELE EDEN MUĞLASPOR, SAHASINDA OYNAYACAĞI İSTANBULSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI ORTAKÖY KEMAL DİRİKAN TESİSLERİ’NDE SÜRDÜRÜYOR.