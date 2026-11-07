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Karabağlar'da eş zamanlı operasyonla silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Karabağlar'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda iki ruhsatsız tabanca, farklı türde uyuşturucular ve üç şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:08

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabağlar'da eş zamanlı operasyonla silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Karabağlar'da düzenlenen operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı ve dün eş zamanlı operasyon düzenledi.

arama sonuçları:

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm fişek, 32 gram pregabalin, 12,67 gram esrar ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

şüpheliler:

Olayla ilgili M.S.A. (21), M.A. (20) ve H.Z.A. (18) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İZMİR&#039;İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURULAN...

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURULAN ADRESLERE DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. EV VE İŞ YERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE İLE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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