Karabağlar'da eş zamanlı operasyonla silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Karabağlar'da düzenlenen operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı ve dün eş zamanlı operasyon düzenledi.
arama sonuçları:
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm fişek, 32 gram pregabalin, 12,67 gram esrar ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
şüpheliler:
Olayla ilgili M.S.A. (21), M.A. (20) ve H.Z.A. (18) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURULAN ADRESLERE DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. EV VE İŞ YERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE İLE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.
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