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İzmir'de Kütahya'dan getirilen mermer başlıkla satış girişimi

İzmir'in Buca ilçesinde Kütahya'dan getirilen mermer sütun başlığını 650 bin liraya satmaya çalışırken yakalanan iki şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir'de Kütahya'dan getirilen mermer başlıkla satış girişimi

Operasyon ve ele geçirme:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucu, 5 Kasım günü Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenlendi. Kütahya'dan geldiği belirlenen iki şüphelinin bulunduğu ticari takside yapılan aramada bir adet sütun mermer başlık ele geçirildi.

satış iddiası ve eser bilgisi:

İncelemede, şüphelilerin ele geçirilen sütun mermer başlığını 650 bin lira karşılığında satmaya çalıştıkları belirlendi. Ele geçirilen tarihi eser, yetkililerce muhafaza altına alındı.

hukuki süreç ve işlemler:

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yapılan yargılamanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR&#039;İN BUCA İLÇESİNDE KÜTAHYA&#039;DAN GETİRDİKLERİ TARİHİ SÜTUN MERMER BAŞLIĞI 650 BİN LİRAYA...

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE KÜTAHYA'DAN GETİRDİKLERİ TARİHİ SÜTUN MERMER BAŞLIĞI 650 BİN LİRAYA SATMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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