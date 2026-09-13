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Kırmızı ışık iddiası mudanya kavşağında çarpışmaya yol açtı: 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Burgaz Kavşağı'nda iki otomobil kavşakta çarpıştı; iddiaya göre kırmızı ışık ihlali, bir kadının hafif yaralanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı ışık iddiası mudanya kavşağında çarpışmaya yol açtı: 1 yaralı

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa Asfaltı üzerindeki Burgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 16 EG 449 plakalı otomobil Mudanya'dan Bursa istikametine doğru seyir halindeyken kavşağa girdi.

Aynı kavşakta, T.D. yönetimindeki 34 RIJ 879 plakalı otomobil ile çarpışma yaşandı. İddiaya göre çarpışmanın nedeni, T.D. yönetimindeki aracın kırmızı ışık ihlali yapması olarak bildirildi.

Çarpışma sonucu 34 RIJ 879 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Maddi hasar ve olay yeri işlemleri:

Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine çağrılan çekici ile 16 EG 449 plakalı otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri ve ilgili birimler kaza yerinde inceleme yaptı.

Sürücülerin ifadeleri ve kaza anına ilişkin görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda, yetkililer olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi. Kazanın kesin nedeni yapılacak soruşturma ve tespitlerle netleşecek.

Vatandaşlara uyarı:

Kavşaklarda kontrolsüz geçişlerin ve ışık ihlallerinin risk oluşturduğuna dikkat çekilen olayda, yetkililer sürücülere trafik işaret ve kurallarına uyma çağrısında bulundu. Sürücülerden hız kontrolü, kavşaklarda dikkatli geçiş ve yayalara öncelik verilmesi istendi.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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