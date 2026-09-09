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Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı

Kırmızı Lacivert kent meydanı, 3.584 m² alanda 1.680 m² yürüyüş yolu, 1.903 m² yeşil alan, 99 ağaç ve 21 bankla çarşıya nefes getirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı

Projenin kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi’nin yerine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kırmızı Lacivert kent meydanı, toplam 3.584 metrekarelik alanda düzenlendi. Meydanda 1.680 metrekare yürüyüş yolu ve 1.903 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Farklı boyutlarda 14 betonarme ve ahşap oturma birimi ile 21 bank yerleştirildi ve alana 99 ağaç dikildi.

Proje kapsamında çevredeki binaların cephelerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirildi; amaç kent merkezinde hem kullanışlı hem de estetik bir ortak kullanım alanı yaratmaktır.

Çarşı esnafının görüşleri:

Çarşı esnafından Beritan Kavak, meydanın bölgeye ferahlık kazandırdığını belirterek, "Bu kadar taş binanın içinde bir yeşil alan bizim de içimizi ferahlattı. Alışveriş yaptıktan sonra insanların oturmak ve soluklanmak istiyor. Alışveriş yapanlar için ve bizim için çok iyi oldu. Eskiden kocaman bir bina vardı. Çalışan esnaf çok daralıyordu. Havasızdı, güneş yoktu. Sürekli bir baskı içindeydik. Açılması bizim için daha iyi oldu, gün yüzü gördük diyebiliriz. Artık mevsimleri yaşayabiliyoruz. Çünkü yazın yaz olduğunu anlamıyorduk, kışın kış olduğunu anlamıyorduk. Bu şekilde en azından artık mevsimleri görmeye başladık" diyerek emek verenlere teşekkür etti.

Kent yaşamı ve görünürlük:

Meydana açılmasının ardından oluşturulan yeşil alan ve oturma düzenlemeleri, vatandaşlara dinlenme imkânı sunarken çevredeki esnafın görünürlüğünde ve potansiyel müşteri akışında olumlu etkiler yarattı. Proje, yoğun yapılaşma içindeki çarşı dokusuna nefes alan bir mola sundu; hem günlük kullanım hem de kısa dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan bir kent içi mekan haline geldi.

Bu tür düzenlemeler, kent merkezlerinde sosyal yaşamı canlandırmayı ve ticari hareketliliği desteklemeyi hedefliyor. Kırmızı Lacivert kent meydanı, fiziksel düzenlemeler ve cephe yenilemeleriyle bölgenin estetik ve işlevsel niteliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KIRMIZI LACİVERT VE ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ’NİN YERİNE İNŞA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KIRMIZI LACİVERT VE ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ’NİN YERİNE İNŞA EDİLEN ‘KIRMIZI LACİVERT KENT MEYDANI’, VATANDAŞLAR VE ÇEVRE ESNAFINDAN İLGİ GÖRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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