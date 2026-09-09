Nazilli'de yeni asfaltı başkan direksiyon başında sınadı

Başkan yeni asfaltı sürüşte test etti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Aydoğdu, Turan ve Kurtuluş Mahallelerini kapsayan 372 Sokak’ta tamamlanan asfalt çalışmalarını kendi aracıyla test etti. Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 10 bin metrekare alanda gerçekleştirilen serim sonrası direksiyon başına geçen Tetik, yolun sürüş konforunu sahada deneyimledi.

çalışma ve standartlar:

Test sürüşü sırasında yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirme yapan Başkan Tetik, rögar kapaklarının yol ile sıfıra sıfır olacak şekilde yeniden düzenlendiğini ve uygulamanın Avrupa standartlarına uygun yapıldığını vurguladı. Bu düzenlemeyle araçların üzerinden geçişinde sarsıntı yaşanmadığını belirtmesi, projenin yol konforuna olumlu katkısını ortaya koydu.

tamamlanma ve sonraki aşama:

Tetik, yol çizgilerinin de yapılmasının ardından projenin eksiksiz hale geleceğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti: "Yalnızca asfalt sermiyoruz, sürüş konforunu da önemsiyoruz. Rögar kapaklarımızı Avrupa standartlarında, yol ile sıfıra sıfır olacak şekilde düzenliyoruz. Araçlarımız üzerinden geçerken herhangi bir sarsıntı yaşamıyor. Yolun çizgilerini de yaptıktan sonra her şeyiyle dört dörtlük bir yolu kentimize kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nazilli’mize yakışan yolları bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz."

BAŞKAN TETİK YENİ ASFALTI DİREKSİYON BAŞINDA TEST ETTİ