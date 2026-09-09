Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Nazilli'de yeni asfaltı başkan direksiyon başında sınadı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 372 Sokak'ta tamamlanan yaklaşık 10 bin m2 asfaltı kendi aracıyla test ederek yol konforunu inceledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'de yeni asfaltı başkan direksiyon başında sınadı

Başkan yeni asfaltı sürüşte test etti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Aydoğdu, Turan ve Kurtuluş Mahallelerini kapsayan 372 Sokak’ta tamamlanan asfalt çalışmalarını kendi aracıyla test etti. Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 10 bin metrekare alanda gerçekleştirilen serim sonrası direksiyon başına geçen Tetik, yolun sürüş konforunu sahada deneyimledi.

çalışma ve standartlar:

Test sürüşü sırasında yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirme yapan Başkan Tetik, rögar kapaklarının yol ile sıfıra sıfır olacak şekilde yeniden düzenlendiğini ve uygulamanın Avrupa standartlarına uygun yapıldığını vurguladı. Bu düzenlemeyle araçların üzerinden geçişinde sarsıntı yaşanmadığını belirtmesi, projenin yol konforuna olumlu katkısını ortaya koydu.

tamamlanma ve sonraki aşama:

Tetik, yol çizgilerinin de yapılmasının ardından projenin eksiksiz hale geleceğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti: "Yalnızca asfalt sermiyoruz, sürüş konforunu da önemsiyoruz. Rögar kapaklarımızı Avrupa standartlarında, yol ile sıfıra sıfır olacak şekilde düzenliyoruz. Araçlarımız üzerinden geçerken herhangi bir sarsıntı yaşamıyor. Yolun çizgilerini de yaptıktan sonra her şeyiyle dört dörtlük bir yolu kentimize kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nazilli’mize yakışan yolları bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz."

BAŞKAN TETİK YENİ ASFALTI DİREKSİYON BAŞINDA TEST ETTİ

BAŞKAN TETİK YENİ ASFALTI DİREKSİYON BAŞINDA TEST ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksek rakımın altın damlaları: Niğde geven balında bereket ve tanıtım çabası
images

asırlık mazı ağacı yolun ortasında korunarak caddenin simgesi oldu
images

Erzincan'ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat hareketliliği
images

Dalyan ve Köyceğiz için yerelden küresele uzanan koruma yol haritası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali