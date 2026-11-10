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Kırmızı Peri Bacaları'nda organ bağışı ve meme kanseri için anlamlı yürüyüş

9 Kasım 2026'de Narman'da düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları ve protokol, Kırmızı Peri Bacaları'nda organ bağışı ve meme kanseri farkındalığı için yürüdü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırmızı Peri Bacaları'nda organ bağışı ve meme kanseri için anlamlı yürüyüş

etkinliğin amacı ve organizasyon:

Erzurum'un Narman ilçesinde, 9 Kasım 2026 tarihinde organ bağışı ve meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Organizasyonun ev sahibi Narman İlçe Devlet Hastanesi olurken, etkinlik Narman Kaymakamlığı ve Narman Belediyesinin destekleriyle düzenlendi. Program, hem sağlık çalışanlarını hem de yerel protokolü bir araya getirerek toplumsal bilinç oluşturmayı hedefledi.

bilgilendirme sunumları ve uzman katkıları:

Etkinlik kapsamında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Can tarafından organ bağışı ve meme kanseri üzerine bilgilendirici sunumlar yapıldı. Sunumlarda organ bağışının hayat kurtarıcı rolü ve meme kanserinde erken teşhis ile düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği vurgulandı.

katılımcılar ve yerel temsilciler:

Programa Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, Narman İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Şimşek ile diğer protokol üyeleri katıldı. Katılımcılar, sunumların ardından etkinliğin mesajını sahada da görünür kılmak üzere hareket etti.

Kırmızı Peri Bacaları'nda farkındalık yürüyüşü:

Bilgilendirme oturumlarının tamamlanmasının ardından, sağlık çalışanları ve protokol üyeleri Kırmızı Peri Bacalarında bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Narman İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Şimşek öncülük etti; etkinlik, ilçenin doğal mirasını toplumsal sağlığa dikkat çeken bir platforma dönüştürdü.

Etkinlik, yerel kurumların iş birliğiyle sağlık alanında farkındalık yaratma hedefini pekiştirirken, organ bağışı ve erken teşhisin önemi konusunda katılımcılarda kalıcı bir farkındalık oluşturmayı amaçladı.

ERZURUM’UN NARMAN İLÇESİNDE, ORGAN BAĞIŞI VE MEME KANSERİ FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA...

ERZURUM’UN NARMAN İLÇESİNDE, ORGAN BAĞIŞI VE MEME KANSERİ FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE PROTOKOL ÜYELERİ, KIRMIZI PERİ BACALARI’NDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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