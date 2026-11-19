Oruç Reis Pakistan limanında görev hazırlıklarını tamamlıyor

Türkiye'nin millî sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından 30 Ekim tarihinde yola çıktı ve Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı. Geminin gelişine ilişkin Pakistan'da 20 Kasım tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılacağı bir tören düzenlenecek.

Operasyonun ilk etabı ve çalışma takvimi:

Oruç Reis, ilk etapta Indus-C Blok olarak adlandırılan sahada Marjan 3B Sismik Projesini yürütecek. Geminin, Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekare alanda üç boyutlu sismik veri toplaması planlanıyor. Çalışmaların hazırlık ve veri toplama safhasının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

İlk veri toplama tamamlandıktan sonra Oruç Reis'in limana dönerek yeni hazırlıklara başlayacağı, ikinci etapta ise Makran Blokları olarak anılan sahada görev alacağı açıklandı.

Makran çalışması ve kapsam:

Geminin Pakistan karasularındaki ikinci adresi Makran Blokları olacak. Burada Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplanacak ve bu çalışmanın da yaklaşık 25 gün süreceği bildirildi.

Bakan Bayraktar'ın değerlendirmesi:

Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geminin görevine ilişkin şu ifadeleri paylaştı: "Türk mühendislerimiz tarafından inşa edilen millî gururumuz Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, kıtalar arası ikinci görevi için Pakistan’a ulaştı. Bugüne kadar Mavi Vatan’da 23 bin kilometrelik, Somali’de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üreten Oruç Reis ile şimdi de Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz. Gemimiz bu yeni görevi kapsamında iki alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştirecek"

Bayraktar ayrıca, operasyonun uluslararası iş birliği ve yerli mühendislik açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları kaydetti: "Dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz"

Geçmiş görevlerden edinilen veriler:

Oruç Reis, Somali'de yürüttüğü ve 9 ay süren ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamıştı. Somali'de üç ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda elde edilen üç boyutlu sismik veriler, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj çalışmalarına kapı aralamıştı. Bakanlığın verdiği rakamlara göre gemi, Mavi Vatan'da toplam 23 bin kilometrelik tarama da gerçekleştirmiş bulunuyor.

Planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından toplanan veriler, Oruç Reis'in hem uluslararası iş birlikleri hem de Türkiye'nin enerji arayışlarına katkı sağlaması beklenen yeni analizlere kaynaklık edecek.

Oruç Reis ikinci yurt dışı operasyonu için Pakistan’da