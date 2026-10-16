Kırsala nefes: Çatakdere'ye 1.354 m²'lik sosyal yaşam alanı

Projenin kapsamı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi'nde yeni bir sosyal yaşam alanı hayata geçiriyor. Proje, farklı yaş gruplarının bir arada vakit geçirebileceği, spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Belediye hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kırsal bölgelere yönelik yatırımların sürdürülmesi vurgulanıyor.

Toplam 1.354 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemede, park çevresinde 1.065 metre bordür uygulaması yapıldı. Ziyaretçilere konforlu dinlenme alanları sağlamak üzere alana 10 adet kamelya ve 10 adet oturma bankı yerleştirilecek. Çocuklar için yeni nesil oyun grupları ile gençler ve yetişkinler için açık hava spor aletleri kurulması planlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında oyun ve spor alanlarında 408 metrekare kauçuk zemin kaplaması uygulanacak, alan donatıları arasında modern çöp kovaları ve çeşitli çevre donatıları bulunacak.

Yeşil doku ve aydınlatma çalışmaları:

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, altyapı kapsamında sulama sistemi montajını tamamladı ve şu anda sahada toprak tesviyesi çalışmalarını sürdürüyor. Tesviye işlemleri tamamlandıktan sonra alanda ağaçlandırma ve çimlendirme ile yeşil dokunun oluşturulmasına geçilecek; böylece Çatakdere Mahallesi hem sosyal hem de doğayla iç içe kullanıma uygun bir mekan kazanacak.

Projenin bir diğer önemli ayağını aydınlatma çalışmaları oluşturuyor. Montajı gerçekleştirilecek modern LED aydınlatma direkleri sayesinde park, akşam saatlerinde de güvenli ve estetik bir görünüme sahip olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve altyapı yatırımlarını sürdürerek hizmet kalitesini şehrin dört bir yanına taşımayı amaçlıyor. Çatakdere'de yapımı devam eden sosyal yaşam alanının tamamlanmasıyla mahalle sakinleri, spor ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri nitelikli bir mekâna kavuşacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. TALAS İLÇESİ ÇATAKDERE MAHALLESİ’NDE KIRSAL HİZMETLER İLE PARK VE BAHÇELER DAİRE BAŞKANLIKLARININ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, 1.354 METREKARELİK MODERN VE ÇOK FONKSİYONLU SOSYAL YAŞAM ALANI HAYATA GEÇİRİLİYOR.