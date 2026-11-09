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Kırsalda konfor için adım: Sırma mahallesinde parke çalışması

Bozdoğan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Sırma Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor; amaç kırsal yolları düzeltmek.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Kırsalda konfor için adım: Sırma mahallesinde parke çalışması

ilk etap çalışmaları ve hedefler:

Bozdoğan Belediyesi, ilçe merkezinden kırsal mahallelere kadar süregelen yol çalışmaları programı kapsamında Sırma Mahallesi nde kilitli parke taşı uygulamasına ağırlık veriyor. Proje, mahalle içi ulaşımın güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesini amaçlıyor. Çalışmalar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlandı ve ihtiyaç duyulan güzergâhlara öncelik veriliyor.

Uygulama, özellikle yağışlı ve çetin hava koşullarında oluşan çamur ve aşınma problemlerini azaltmayı hedefliyor. Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla birlikte yol yüzeylerinin dayanıklılığı artarken, bakım-onarım gereksinimleri de azalacak. Bu sayede hem ulaşım süreleri kısalacak hem de taşıt-malzeme yıpranması en aza indirgenecek.

saha uygulaması ve öncelikler:

Çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Ekipler, öncelikle uzun süredir ihtiyaç hissedilen güzergâhlarda zemin hazırlığı, alt yapı düzenlemesi ve drenaj çalışmaları yapıyor; ardından kilitli parke taşı döşeme işlemine geçiliyor. Uygulama sırasında mahalle altyapısının bütünlüğü korunarak, yol eğimleri ve su tahliye kanalları dikkate alınıyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel in liderliğinde sürdürülen hizmet anlayışı, merkez ile kırsal mahalleler arasında eşit dağılım ilkesine dayanıyor. Başkan Özel, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm odaklı adımlar attıklarını belirtti ve hiçbir mahallenin hizmetten geri kalmayacağını vurguladı.

Belediye yetkilileri, Sırma Mahallesi'ndeki çalışmanın tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçları değerlendirerek, aynı yaklaşımı ihtiyaç duyulan diğer mahallelere de uygulamayı planlıyor. Bu aşamalı yöntemle ilçede ulaşım altyapısının sistematik olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje boyunca vatandaşlarla iletişim sürdürülerek yapılacak ek düzenlemeler ve öncelikler paylaşılıyor. Aydın ın Bozdoğan ilçesinde yürütülen bu çalışmalar, kırsal yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, MERKEZDEN KIRSAL MAHALLELERE KADAR İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA YOL YAPIM VE...

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, MERKEZDEN KIRSAL MAHALLELERE KADAR İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. KIRSAL MAHALLELERİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLEYEN BELEDİYE EKİPLERİ, BU KEZ SIRMA MAHALLESİ’NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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