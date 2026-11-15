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Kışın araç sağlığı: antifriz ve lastiklerde nelere dikkat edilmeli

Kayseri'de motor ustası Selçuk Soylu, kış bakımında antifriz derecesi ile lastik, yağ ve filtre kontrollerinin önemine dikkat çekti; ihmaller motor ve radyatöre zarar verebilir.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kışın araç sağlığı: antifriz ve lastiklerde nelere dikkat edilmeli

kış bakımında öncelikler:

Kayseri'de motor ustası Selçuk Soylu, kış aylarında araç bakımında önceliğin antifriz, kışlık lastik, yağ ve filtre kontrollerinde olduğunu belirtti. Soylu, lastiklerin en fazla 5 yıllık olması gerektiğini, antifriz derecesinin kış şartlarında 35 derecenin üstü tutulması gerektiğini vurguladı.

antifriz seçimi ve derecesinin önemi:

Soylu, 'Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir' uyarısını yaparak, antifriz kalitesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarında su takviyesiyle antifriz bome değeri düştüğünde kışın donma tehlikesinin arttığını, bunun motorun çalışmamasına ve iç parçalarda hasara neden olabileceğini aktardı.

pratik bakım önerileri:

Yağ konusunda ise Soylu, yeni araçlarda yaz-kış ayrımının azaldığını ancak güvenilir ve uygun viskozitede yağların tercih edilmesi gerektiğini belirtti; özellikle 5/30 sentetik yağlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Filtrelerin düzenli değiştirilmesi ve bakımın zamanında yaptırılmasının önemine dikkat çeken Soylu, 'Bakımsız araç intikamını yolda alır' diyerek sürücülere erken müdahale çağrısında bulundu.

KAYSERİ’DE MOTOR USTALIĞI YAPAN SELÇUK SOYLU, KIŞ AYLARINDA ÖZELLİKLE ANTİFRİZ SEÇİMİNİN ÖNEMLİ...

KAYSERİ’DE MOTOR USTALIĞI YAPAN SELÇUK SOYLU, KIŞ AYLARINDA ÖZELLİKLE ANTİFRİZ SEÇİMİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, “ANTİFRİZE DİKKAT EDİLMEZSE MOTOR BLOĞU, RADYATÖR VE KALORİFERE ZARAR VEREBİLİR” DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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