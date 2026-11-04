Kırşehir'de yolcu aracında çıkan kaçak ürünler adli sürece taşındı

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha ve analiz çalışmaları kapsamında bir araçta arama yapıldı.

arama sırasında bulunan maddeler:

Aramada 300 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet toplam 4 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 8 adet gümrük kaçağı parfüm ve 18 paket toplam 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

şüpheli ve adli işlem:

Aramada yolcu olarak bulunan O.R.Z. hakkında olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.

Operasyon, KOM ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik saha ve analiz odaklı çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

KIRŞEHİR’DE POLİS DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR ARAÇTA YAPTIĞI ARAMADA 300 PAKET KAÇAK SİGARA, 4 LİTRE ALKOLLÜ İÇKİ, 8 PARFÜM VE 18 KİLOGRAM NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRDİ.