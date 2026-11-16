Kış öncesi zirvelere kayan yılkı atlarının doğal gösterisi

bölgeden manzara:

Bitlis ile Siirt il sınırına yakın dağlık alanda, kış mevsimi yaklaşırken yılkı atlarının zirvelere doğru yaptığı hareket, bölgenin doğal dokusuyla bütünleşen etkileyici sahneler oluşturdu. Sarp yamaçlar ve sonbaharın sönen tonları arasında ilerleyen sürü, doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

renk ve ritim:

Siyah, beyaz, kahverengi ve kırçıllı tüyleriyle dikkat çeken yılkı atları, farklı renklerin oluşturduğu mozaik gibi dağ eteklerinden yükseldi. Atların adımları ve sürü içindeki düzeni, ziyaretçilere hareketli ancak düzenli bir tablo sundu; bu anlar, doğal yaşamın ritmini gözler önüne serdi.

görüntüleyenler:

Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ile doğasever Ahmet Çubukçu tarafından kaydedilen kareler, yılkı atlarının özgür yaşamını ve bölgenin eşsiz coğrafyasını belgeledi. Fotoğraflar, hem at sürüsünün hem de çevrenin estetik uyumunu yansıtıyor.

Dağların zirvelerine doğru yükselen sürü, kısa süren ışık değişimleri ve örtünün sağladığı kontrastla birlikte izleyenlere görsel şölen sundu. Bu anlar, doğaseverlerin hafızasında kalıcı izler bırakacak türden sahneler oluşturdu.

Yılkı atlarının bu tür hareketleri, bölgenin doğal yaşam döngüsünün bir parçası olarak görülüyor; fotoğraflar ve gözlemler, hem yerel coğrafyanın hem de yabani atların uyumunu ön plana çıkarıyor. Görüntüler, bölgenin sessiz ama etkileyici zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğanın kalbinde özgürce yaşamlarını sürdüren yılkı atlarının oluşturduğu bu görsel zenginlik, kış mevsiminin yaklaşımını da hissettirdi ve bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşattı.

BİTLİS İLE SİİRT İL SINIRINA YAKIN DAĞLIK BÖLGEDE, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ ZİRVELERE DOĞRU ÖZGÜRCE HAREKET EDEN YILKI ATLARI, DOĞASEVERLERE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.