olayın meydana gelişi:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesindeki Osmaniye Caddesi, altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış ve üzeri çakıllarla kaplanmıştı. Bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış, yol yüzeyinde beklenmedik bir tahribata yol açtı.

Yağmur sularının sürüklediği çakıllar, cadde üzerinde kanal biçiminde aşınma oluşturdu ve zeminde çökme meydana geldi. Oluşan çukurun içine park halinde bulunan araçların bazıları düştü ve zarar gördü.

müdahale ve tespitler:

Çökme sonucu hasar gören 4 araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayla ilgili edinilen bilgiler, kazı ve üzeri geçici kaplama uygulamalarının yoğun yağış koşullarında risk oluşturabildiğini gösteriyor.

Yaşananlar, altyapı çalışması yapılan güzergâhlarda geçici güvenlik ve drenaj önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLEN CADDEDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ZEMİNDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ. YOLDA OLUŞAN ÇUKURA DÜŞEN PARK HALİNDEKİ 4 ARAÇTA HASAR OLUŞTU.