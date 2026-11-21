Sinop’un ilk takımının salon denemesi:

Sinop’un ilk model uçak takımı Gökada Spor Kulübü, yarışma hazırlıkları kapsamında Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonunda ilk salon uçuş antrenmanını gerçekleştirdi. Sporcular, kendi tasarlayıp ürettikleri model uçaklarla kapalı alanda uçuş yaparak saha deneyimi kazandı ve ekip içi koordinasyonu test etti.

ilk antrenman ve uygulamalar:

Antrenmana katılan sporcular daha önce simülatör ortamında geliştirdikleri kumanda becerilerini burada gerçek uçuş ortamında uygulama fırsatı buldu. Çalışmalarda model uçakların kontrolü, manevra kabiliyeti ve uçuş düzeni üzerine pratikler yapıldı; acil durumlara müdahale ve stabilite ayarları gibi teknik detaylar üzerinde duruldu.

f3p kuralları ve puanlama:

Antrenman sırasında salon akrobasisi olarak bilinen F3P yarışmalarının kuralları, uçuş düzeni ve hakemlerin puanlamada dikkat ettiği kriterler hakkında sporculara bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirmeler, yarışma stratejisi ve performans optimizasyonu açısından temel oluşturdu.

gelecek hedefler ve antrenman çalışmaları:

Gökada Spor Kulübü, Sinop’u model uçak yarışmalarında temsil etmeye hazırlanıyor. Kulüp yetkilileri, sporcuların uçuş kontrolü ve manevra becerilerini geliştirmek amacıyla salon antrenmanlarını düzenli olarak sürdüreceklerini belirtti ve yarışma takvimine yönelik hazırlıkları yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

SİNOP'TA MODEL UÇAK YARIŞMALARINDA KENTİ TEMSİL ETMEYE HAZIRLANAN GÖKADA SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, KENDİ ÜRETTİKLERİ MODEL UÇAKLARLA İLK SALON UÇUŞLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ.