Üçüzlerin yoğun bakım süreci tamamlandı

Samsun'da yaşayan Merve (35) ve Emre (36) Kirazlı çiftinin üçüz bebekleri, prematüre doğumun ardından sürdürülen kuvöz ve yoğun bakım tedavisinin ardından ailelerine verildi. Göktürk, Ece ve Toprak isimli bebekler 30+5 haftada; doğum ağırlıkları sırasıyla bin 500, bin 600 ve bin 700 gram olarak kaydedildi. Yaklaşık bir aylık yoğun bakım sürecinin tamamlanmasının ardından ekiplerin takibiyle bebekler sağlıklı biçimde taburcu edildi.

Hastane etkinliği ve ailelerin duyguları

VM Medical Park Samsun Hastanesi, "Dünya Prematüre Günü" kapsamında bir etkinlik düzenledi. Programda prematüre bebeklerin doğdukları ilk günlerden itibaren gelişimlerini anlatan bir video izletildi; duygusal anların yaşandığı törende pasta kesilerek onların hayata tutunma mücadelesi kutlandı.

Anne Merve Kirazlı, gebelikte üçüz beklediklerini öğrendiğinde ilk başta şok ve korku yaşadığını anlattı: "İlk öğrendiğimde şoke oldum. Çok zordu benim için. Hatta yarım gün ağladım, nasıl yapacağım diye. Çünkü çok korkmuştum. Sonrasında bebeklerin prematüre doğacağını zaten söylediler. 30+5 haftada kiloları bin 500, bin 600 ve bin 700 gram olarak doğdular. Kuvöz süreçleri oldu. Önce bir tanesini, sonra diğerini, sonra diğerini aldım."

Anne ayrıca doktorlarına minnettarlığını dile getirerek bebek bekleyenlere sabırlı olmalarını tavsiye etti: "Didem hocam benim hayatımın en büyük şansı. Gerçekten çok teşekkür ederim... Bence bebek bekleyen anneler sabırlı olsunlar ve kendilerini iyi hissetsinler. Her şey güzel olacaktır diye inanıyorum."

Baba Emre Kirazlı ise ilk şaşkınlığın ardından mutluluğu benimsediklerini söyledi: "Eşim bana haber verdiğinde herhalde yarım saat kendime gelemedim. Sonrasında işin mutlu tarafını yaşamaya başladık... Babalığı tattım, hatta babalığı üç kat tattım diyebilirim. O yüzden üç kat mutluyum."

Tıbbi izlem ve ekip çalışmasının önemi

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, çoğul gebeliklerin prematüre doğumların önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yeşilırmak, "Maalesef prematüre doğumların ağırlıklı sebeplerinden biri de çoğul doğumlar. Yardımcı üreme tekniklerinin daha sık kullanılmasıyla birlikte elde edilen gebeliklerde iki ve daha fazla bebek anne karnında yerleştiğinde çok daha erken dönemlerde dünyaya gelebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Dr. Yeşilırmak, Kirazlı bebeklerine ilişkin tıbbi süreci özetleyerek, "Kirazlı bebeklerimizi de çok yakın bir perinatal takiple hayata sağlıkla tutunabilecekleri 28. gebelik haftasına kadar getirmeyi başardı kadın doğum ekibimiz. Sonrasında da bebeklerimizi onlardan devralıp yaklaşık bir aylık yoğun bakım sürecinin ardından bugün sağlıkla ailelerine kucağına verebildik" dedi.

Uzman, prematüre bakımının ekip işi olduğunun altını çizdi: "Prematürelik zor. Çoğul gebelik sonucu oluşan çok sayıda prematüre bebekle uğraşmak da zor. Ama prematüre bakımı ekip işi. Ekibimiz her türlü yenidoğan sorununa müdahale edebilecek kapasitede. Çoğul gebeliklerimizi de başarıyla hayata tutundurduk." Ayrıca Yeşilırmak, 28-29 hafta ve bin 500 gramın altındaki bebeklerin yaşamlarında morbiditelerin görülebileceğini belirtip, "Bebeklerden bir tanesi bin 500 gramın da altındaydı. Diğer ikisi bin 500 gram civarındaydı. Ancak çok şükür, korktuğumuz nörolojik komplikasyonlar olmaksızın her üç bebeğimiz de hayata tutunmayı başardı" diye konuştu.

Etkinlik ve taburcu süreci, hem sağlık ekibinin koordinasyonunu hem de ailenin yaşadığı duygusal süreci gözler önüne serdi. Üçüzlerin taburculuğu, prematüre bakımında erken izlem, multidisipliner yaklaşım ve aile desteğinin önemini bir kez daha vurguladı.

SAMSUN’DA YAŞAYAN MERVE (35) VE EMRE (36) KİRAZLI ÇİFTİNİN ÜÇÜZ BEBEKLERİ, PREMATÜRE OLARAK DÜNYAYA GELMELERİNİN ARDINDAN YAKLAŞIK BİR AYLIK KUVÖZ VE YOĞUN BAKIM SÜRECİNİ TAMAMLAYARAK SAĞLIKLA AİLELERİNE KAVUŞTU. BİN 500, BİN 600 VE BİN 700 GRAM AĞIRLIĞINDA DOĞAN GÖKTÜRK, ECE VE TOPRAK BEBEKLER, DOKTORLARIN VE SAĞLIK EKİBİNİN YAKIN TAKİBİYLE HAYATA TUTUNDU.