Kastamonu Üniversitesi'nden kış dönemi uyarısı

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya, kışın artan ısıtıcı kullanımıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlere dikkat çekti. Karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olması sebebiyle fark edilmesinin zor olduğunu belirten Kaya, belirtilerin hafif rahatsızlıklarla karışabileceğini vurguladı.

erken belirtiler:

Dr. Kaya'ya göre ilk belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, halsizlik, sersemlik ve baş dönmesi yer alıyor. Bu şikayetler başka hastalıklarda da görülebileceği için önemsenmeyebilir. Ancak aynı evde birden fazla kişide benzer yakınmalar oluşuyorsa veya kapalı alana girildiğinde şikayetler artıp açık alana çıkıldığında azalıyor ise karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi gündeme gelmelidir.

acil durumda yapılması gerekenler:

Kaya, şüphe durumunda ilk olarak ortamın temiz havayla doldurulması gerektiğini; bunun için camları açıp kişilerin hemen açık alana çıkması gerektiğini söyledi. Ortamda yangın varsa tekrar kapalı alana girilmemesi, maruziyetin sürdüğü yerde kalınmaması önem taşıyor. Tıbbi destek için 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı; kişilerin kendilerini iyi hissetseler bile tıbbi değerlendirme gerekeceği unutulmamalıdır.

tıbbi değerlendirme ve tedavi:

Karbonmonoksit solunum yoluyla kana karıştıktan sonra dokulara oksijen taşıyan hemoglobine bağlanıyor ve dokular oksijensiz kalıyor. Kaya, temiz havaya çıkılsa bile gazın etkisinin yavaşça azaldığını, bu yüzden hastalara genellikle normalden daha yüksek konsantrasyonda oksijen verildiğini belirtti. Karbonmonoksit vücutta 4 saat ile 2 saat arasında kalabildiği için ciddi olgularda hiperbarik oksijen gibi ileri tedaviler gerekebiliyor. Başlangıçta bulantı, baş ağrısı ve halsizlik olsa bile bayılma veya kalp durması gibi ağır tablolar gelişebileceği için tıbbi değerlendirme şarttır.

önleme ve bakım önerileri:

Kaya, alınacak basit önlemlerin zehirlenmeleri büyük ölçüde engellediğini vurguladı. Sobaların ve bacaların temizliği ile ısıtıcı cihazların düzenli bakımlarının yaptırılması, mümkünse karbonmonoksit dedektörü kullanımı, rüzgarlı havalarda soba kullanımına dikkat edilmesi gibi adımlar riskleri azaltır. Ayrıca yakma tekniği nedeniyle duman oluşması veya bacanın düzgün çekmemesi durumlarında soba yandıktan sonra uyunmaması gerektiğini belirtti.

Dr. Hasan Burak Kaya son olarak, kış mevsimi ve ısıtıcı kullanım dönemleri boyunca en küçük bir karbonmonoksit maruziyeti şüphesinde bunu ciddiye almanın ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmanın hayat kurtarabileceğini söyledi.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HASAN BURAK KAYA, KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE KARŞI HAYATİ UYARILARDA BULUNDU