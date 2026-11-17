Taksim’de sabah yağışı:

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Taksim meydanında kısa süreli ama etkili şekilde kendini gösterdi. Beklenen yağışın uyarıları Meteoroloji yetkilileri ve İstanbul Valiliği tarafından paylaşılsa da, meydana çıkan çok sayıda turist ve vatandaş hazırlıksız yakalandı.

Yağışın etkileri ve kısa durum değerlendirmesi:

Bir anda bastıran yağmur nedeniyle meydanda kısa süreli yoğun hareketlilik yaşandı. Yağışa yakalananlar, çoğunlukla ellerindeki şemsiyelerle korunmaya çalıştı; bazıları ise koşarak yağmurdan uzaklaşmaya çalıştı. Kısa sürmesine rağmen yağmur, günlük hareketliliği geçici olarak etkiledi.

Uyarılar ve vatandaş davranışları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarılar öncesinde veya sırasında alanda bulunan birçok kişi hazırlıksız olduğu için zor anlar yaşadı. Olay, beklenen hava koşullarına karşı tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlattı ve şehir içinde anlık değişimlere karşı basit önlemlerin (şemsiye, yağmurluk gibi) faydasını ortaya koydu.

Taksim’de sağanak yağış etkili oldu