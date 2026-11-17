KAYSO'nun Ankara temasları

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci başkanlığındaki heyet, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek kent sanayisinin gündemini ilgili kurum ve yetkililerle paylaştı. Heyet; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden oluştu ve görüşmelerde Kayseri sanayisinin gelişimi ile sanayicilerin talep ve beklentileri ön plana çıkarıldı.

görüşülen kurumlar ve yetkililer:

Ziyaretler kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu makamlarında kabul edildi. Heyet, her görüşmede Kayseri sanayisinin önceliklerini ve çözüm bekleyen konuları detaylı şekilde aktardı.

görüşmelerde öne çıkan konular:

Toplantılarda özellikle üretimin ve ihracatın artırılması, sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılması, yatırımların hızlandırılması ve Kayseri firmalarının rekabet gücünün geliştirilmesi gibi somut başlıklar tartışıldı. Heyet, üyelerin talep ve beklentilerini ilgili makamlara iletme fırsatı bulduğunu, çözüm odaklı ve sürekli iş birliğinin önemini vurguladı.

Yönetim kurulu çalışmaları açısından seçim sonrası dönemin dinamik bir başlangıç olduğuna değinen KAYSO yönetimi, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek şehrin ekonomik potansiyelini ileri taşımayı amaçladıklarını belirtti. Yeni dönemde yönetim, meclis ve meslek komiteleriyle koordinasyonu güçlendirerek sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi yapısı kurmayı hedefliyor.

Başkan Büyüksimitci, Ankara temaslarının verimli geçtiğini ifade ederek TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ile yapılan görüşmelerde sağlanan destek ve ilgi için teşekkür etti. KAYSO, Kayseri sanayisini güçlendirmek için ilgili kurumlarla yakın iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Heyet, Ankara'daki temasların ardından alınan geri bildirimleri üyelerle paylaşmaya ve takip edilen taleplerin sonuçlanması için süreçleri yakından izlemeye devam edecek.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ BAŞKANLIĞINDAKİ KAYSO HEYETİ, ANKARA’DA BİR DİZİ ZİYARET VE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ