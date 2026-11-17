Antalya EXPO 2016 alanı ziyaretçi ilgisiyle öne çıktı:

Antalya'da COP31'in düzenlendiği Antalya EXPO 2016 alanı, son günlerde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, açık alan düzenlemesi ve sergi alanlarının oluşturduğu atmosfer nedeniyle bölgeye akın ediyor; yetkililer ve ziyaretçiler alandaki hareketliliğe dikkat çekiyor.

Dron görüntüleri alana genel bakış sundu:

Alan, havadan çekilen dron görüntüleriyle medyaya yansırken kaydedilen görseller, ziyaretçi yoğunluğunu ve alanın genel düzenini ortaya koydu. Görüntülerde sergi alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanların bir arada kullanımı net şekilde görünürken, dron kayıtları ziyaretçilerin alanı nasıl değerlendirdiğine dair görsel bir referans sağladı.

Kelebek Bahçesi yine ilgi odağı:

Kelebek Bahçesi de EXPO 2016 alanı içindeki popüler noktalar arasında yer aldı. Bahçe, doğal teması ve düzenlemeleriyle ziyaretçilerin tercih ettiği alanlardan biri olurken, rahat gezilebilen yollar ve gözlemlenebilir habitatlar özellikle ailelerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, bahçeyi gezerken fotoğraf ve görüntü kaydı yapmayı da sürdürüyor.

Genel olarak Antalya EXPO 2016 alanı ile Kelebek Bahçesi'ne yönelik ilgi, bölgenin etkinlik ve ziyaretçi kapasitesinin görsel kayıtlarla belgelenmesine imkan tanıdı. Dron görüntüleri, hem organizasyonun ölçeğini hem de vatandaşların alana ilgisini belgeleyen önemli bir kaynak niteliğinde oldu.

EXPO 2016 Antalya alanı ve Kelebek Bahçesi'ne yoğun ilgi