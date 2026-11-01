Kıtalararası mücadelede Kipchumba ve Baze ipi göğüsledi

yarış rotası ve katılım:

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu ünvanıyla 48. kez koşuldu. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından Gold Label kategorisinde yer alan organizasyonda toplam 45 bin sporcu parkura çıktı. Yarış; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Beşiktaş sahil yolunu, Galata Köprüsü'nü geçerek Sirkeci yönünü, Kennedy Caddesi'ni takip edip Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam ettikten sonra sahilden Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi.

yarış kategorileri ve parkur sonları:

Etkinlikte 42K maratonun yanı sıra 15,5K, 8K halk koşusu, Kurumsal Koşu ve Tekerlekli Sandalye Yarışı gibi beş ana kategoride yarışlar düzenlendi. 8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da tamamlandı.

elit yarış sonuçları:

Erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Philimon Kiptoo Kipchumba, 2.08.44 derecesiyle birinciliği elde etti. İkinciliği Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto (2.08.54) ve üçüncülüğü Vincent Kipyegon Ronoh (2.08.57) aldı. Kadınlarda ise Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze 2.24.40 ile zaferi kazandı; ikinci Azmera Abreha Gdey (2.24.47) ve üçüncü Diribe Hirko Alemu (2.25.00) oldu.

türk atletlerin performansı:

Türk sporcular arasında en iyi dereceyi Hüseyin Can elde etti; Can maratonu 2 saat 17 dakika 53 saniye ile 11. sırada tamamladı. Onu Mert Girmalegesse (2.18.47, 12.), Halil Yaşın (2.19.31, 14.), Ahmet Alkanoğlu (2.19.38, 15.) ve Yavuz Ağralı (2.21.44, 16.) izledi.

tekerlekli sandalye yarışları:

Organizasyonda tekerlekli sandalye sporcuları için verilen ilk startta Ömer Cantay birincilik kürsüsüne çıktı ve 2.44.28 ile yarışı tamamladı. İkinci sırada Zübeyde Süpürgeci DE yer aldı (2.48.41).

KİPTOO KİPCHUMBA