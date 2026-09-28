Kitapla ulaşılan 348 okul: küçük eller büyük umutlar taşıyor

Kütahya merkezli seferberlik 348 okula ulaştı

Kütahya'da yürütülen sosyal sorumluluk çalışması, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yeni bir ivme kazanarak 348’inci okula ulaştı. Çalışmanın odağında kitap, kırtasiye ve çeşitli eğitim materyallerine erişimi sınırlı çocuklara destek olmak yer alıyor. Organizasyonu yürüten Zeki Aktürk, "Bir gönül eli, bir gönül eri" anlayışıyla kampanyayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Başlangıç ve toplanan materyaller:

Seferberlik, Aktürk'ün kızı Büşra Karasu'nun görev yaptığı Ankara Etimesgut Safa Okulları ile başladı. Öğretmen ve öğrencilerin topladığı kitaplar, başka okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Aktürk'e teslim edildi. Toplanan materyaller arasında çocuk kitapları, kırtasiye malzemeleri ve eğitim destek ürünleri bulunuyor.

Dağıtım ve yerel iş birliği:

Çalışma kapsamında Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Döğer beldesindeki Fatih İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Döğer İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulu ile Gaziantep Şehitkamil'deki Mahmut Fehime Güleç Ortaokulu gibi okullara kitap gönderildi. Döğer'deki dağıtımlarda okullara zeka oyunları ve futbol topları da hediye edildi. Dağıtımlar sırasında Döğer Fatih Ortaokulu Müdürü Tahir Yılmaz refakatinde okul yöneticilerinin katkısı dikkat çekti.

Aktürk, destek verenler arasında adı geçen okul yöneticilerine teşekkür ederek özellikle Fatih İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatma Ebren, Fatih Ortaokulu Müdürü Tahir Yılmaz, Döğer İlkokulu Müdürü Rahime Kaya ve Yunus Emre İlkokulu Müdürü Yücel Yaşar'ın katkılarını anons etti.

Aktürk çalışmanın amacını özetlerken, "Bir kitap sadece okunmaz. Bir çocuğun hayaline, geleceğine, hayatına dokunur" ifadelerini kullandı. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye yardımlarının da sürdüğünü belirterek, bağışçılara, hayırseverlere ve çalışmanın görünmesine katkı sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti.

Yerel çapta başlayan bu girişimin 348’inci okula ulaşması, organizatörler için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Aktürk, yeni eğitim döneminde de seferberliği genişleterek çocuklara ulaşmaya ve eğitimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

348 OKULA ULAŞAN KİTAP SEFERBERLİĞİYLE BİNLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU