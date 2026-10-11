Kıyıda balık tutanların aracına kötü sürpriz: vitesi boşta kalan otomobil Dodurga Barajı'na battı

Olayın gelişimi:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yer alan Dodurga Barajı kıyısına balık tutmak amacıyla gelen vatandaşlar araçlarını kıyıya park etti. Bir süre sonra aracın vitesi boşta kaldığı öğrenildi ve eğimli arazide otomobil hareket ederek baraj sularına doğru kaydı.

Kısa sürede suya gömülen otomobil gözden kayboldu ve bölgedeki vatandaşlar tarafından yardım talebinde bulunuldu.

Dalgıç müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerle birlikte Eskişehir'den gelen dalgıç Ercan Dülger, suya batmış vaziyette bulunan aracın yer tespiti ve sudan çıkarılması için göle dalarak çalışma başlattı.

Ekiplerin göletteki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor; yetkililer ve dalgıçlar aracın güvenli bir şekilde sudan çıkarılması için koordineli çalışmalar yürütüyor.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE YER ALAN DODURGA BARAJI'NA BALIK TUTMAYA GİDEN VATANDAŞLARIN VİTESİ BOŞTA KALAN OTOMOBİLİ GÖLETE DÜŞTÜ.