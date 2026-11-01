Gazipaşa'da kontrolden çıkan çift kabin araç şarampole yuvarlandı, dört kişi yaralandı

Kaza detayları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Sugözü Mahallesi Bekere Piknik alanı yakınında saat 18.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ç. idaresindeki 07 AHT 103 plakalı çift kabin araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazanın ardından araçta bulunanlar arasında yer alan Ahmet Kaan Ç., Sıdıka Ç. ve Celil Ü. de yaralanırken, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine alarm durumuna geçildi.

Müdahale ve tedavi

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve süreç

Kaza nedeniyle başlatılan inceleme sürüyor. Yetkililer, kazanın oluş nedenini netleştirmek için olay yerinde ve araç üzerinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor; soruşturmanın bulguları kamuoyu ile paylaşılacak.

GAZİPAŞA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN ARACIN ŞARAMPOLE UÇMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.