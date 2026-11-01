Gazze'de hava saldırıları can aldı: polislerin de aralarında olduğu 8 ölü

Saldırı ayrıntıları:

Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlenen hava saldırılarında aralarında polislerin de bulunduğu sivil kayıplar bildirildi. Filistinli sağlık kaynaklarına göre saldırılarda toplam 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hedef alınan noktalar:

Gazze kentinin batısındaki Al-Thawra Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir noktanın vurulması sonucu, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen ilk bildirimler, saldırının yoğun yaya hareketliliğinin olduğu bir alana denk geldiğini aktarıyor.

Polis güçlerine yönelik saldırı ve yaralılar:

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan El-Mawasi bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısında ise 5 polis memuru öldü. Yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledildi; kaynaklar bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtiyor.

Resmi tepkiler ve çağrılar:

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, saldırıları ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirip kınadı ve saldırılarda yaşamını yitiren polisler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak saldırıları durdurma çağrısında bulundu ve polis teşkilatının yasal, sivil görevler yürüttüğünü vurguladı.

Sağlık verileri ve ateşkesin durumu:

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail saldırılarında şu ana kadar 1.580 Filistinli yaşamını yitirdi, 5.711 kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcı olarak kaydedilen 7 Ekim 2023'ten bu yana bildirilen toplam rakamlar arasında 74.594 sivilin öldüğü ve 175.834 sivilin yaralandığı yer alıyor.

İsrail'de siyasi gündemin seçim süreci ve Başbakan Netanyahu hükümetinin geleceği etrafında şekillendiği bir dönemde gelen saldırılar, ateşkesin uygulanmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında 5'i polis memuru 8 Filistinli hayatını kaybetti.