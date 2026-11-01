Gazipaşa'da d-400 kara yolunda gece çarpışması: ters dönen otomobilden 3 yaralı

Gazipaşa'da d-400 kara yolunda kaza:

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Macar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen kazada, Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne doğru seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Kazada otomobilin takla atarak ters döndüğü, olayda toplam 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza ayrıntıları:

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Yener Y. idaresindeki 07 AZS 03 plakalı araç ile otomobil sürücüsü Onur S. yönetimindeki 07 NU 232 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ters döndü. Araçta yolcu olarak bulunan Yunus K. ve Erdem S. de kazadan etkilendi.

Müdahale ve sonrası:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaza mahallinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Trafikte benzer kazaların önlenmesi için yetkililer hız ve dikkat uyarısında bulundu.

GAZİPAŞA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.