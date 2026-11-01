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Gazipaşa ilçe yolunda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Gazipaşa Ilıca Mahallesi'nde saat 01.00'de kontrolden çıkan 07 BFK 071 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü Raşit G. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gazipaşa ilçe yolunda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

kaza detayları:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, gece saat 01.00 civarında 07 BFK 071 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan ve aracın altında kalan sürücü Raşit G. olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu.

müdahale ve hastane sevki:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü önce Gazipaşa Devlet Hastanesine, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak bölge jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.

GAZİPAŞA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANDIĞI KAZADA 1 KİŞİ AĞIR...

GAZİPAŞA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANDIĞI KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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