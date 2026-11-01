Muğla'nın sahneleri çağrı bekliyor: antrenörlerden yarışmalara daha fazla katılım talebi

Umut Karayer'den antrenörlere yarışma çağrısı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Umut Karayer, 2027-2028 Yılı Antrenör Vize Semineri'nin açılışında Muğla'daki antrenörlere yarışmalara katılmaları çağrısında bulundu. Karayer, halk oyunlarının hem kültürel miras hem de toplumsal hafıza için taşıdığı öneme dikkat çekti ve antrenörlerin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

seminer kapsamında yapılan vurgular:

Karayer, federasyonun faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara da değindi. Başkan Hüseyin Güler döneminde öne çıkan Dünya Halk Dansları Yarışması, 'Horon Bizimdur' etkinliği, Guinness Dünya Rekoru denemeleri ve Kültür ve Sanat Ödülleri ile 'Hazine' ve 'Hazine Masal' projelerinin örnek çalışmalar olduğunu anlattı. Bu projelerin, halk oyunlarının görünürlüğünü ve toplumdaki değerini artırdığı ifade edildi.

il yarışmaları ve katılım çağrısı:

Muğla'daki il yarışmalarının sahne, ses sistemi ve organizasyon kalitesi açısından üst düzeyde gerçekleştirildiğini kaydeden Karayer, ancak katılımcı takım sayısının yetersiz kaldığını belirtti. Karayer, antrenörlere açıkça çağrı yaparak bu durumu değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Maalesef yarışmalara katılan takım sayımız Muğla’ya yakışmıyor. Bu durumu düzeltmek sizlerin elinde. Karayer, sorunların birlikte çözülmesi için antrenörlerle işbirliği çağrısı yaptı ve yerel ekosistemin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Seminerde ayrıca, halk oyunlarının geçmişten günümüze uzanan kültürel birikimini yansıtan fotoğraf sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Karayer, organizasyona katkı sağlayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ederek seminerin verimli geçmesini diledi.

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU MUĞLA İL TEMSİLCİSİ UMUT KARAYER, 2027-2028 YILI ANTRENÖR VİZE SEMİNERİ'NİN AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, MUĞLA'DAKİ ANTRENÖRLERE YARIŞMALARA KATILIM ÇAĞRISINDA BULUNDU