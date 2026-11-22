Kızılay Muradiye şubesi yerinde destek sağladı:

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, ilçeye bağlı Ovapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynal Sizcan'ı evinde ziyaret ederek temel ihtiyaçları doğrultusunda destek sundu. Yapılan ilk incelemede tespit edilen eksikler takip edilip, gerekli yardım malzemeleri bağışçılar aracılığıyla temin edildi.

ziyaret ve ihtiyaç tespiti:

Gönüllüler, yapılan ziyaret sırasında Sizcan ile yakından ilgilenip yalnız olmadığını hissettirdi. İlçe genelinde sürdürülen sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmada, özellikle yalnız yaşayan ve hareket kabiliyeti sınırlı vatandaşların önceliklendirildiği belirtildi.

bağış ve kurulum:

Bu kapsamda ekipler, yaşlı vatandaşın en temel ihtiyaçları arasında yer alan çamaşır makinesini bağışçının desteğiyle kendisine teslim ederek kurulumunu gerçekleştirdi. Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Ovapınar Mahallemizde yalnız yaşayan Zeynal Sizcan amcamızı gönüllülerimizle birlikte ziyaret ederek kendisine yalnız olmadığını hissettirdik. Bugün de en temel ihtiyaçlarından biri olan çamaşır makinesini bağışçımızın desteği ile kendisine teslim ettik. Desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz"

Yerel gönüllülerin düzenli ziyaretleri ve bağışçı desteğiyle gerçekleştirilen bu tür yardımların, toplum içinde dayanışma duygusunu güçlendirdiği vurgulandı. Şube yetkilileri, benzer tespitlerin devam edeceğini ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

TÜRK KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ GÖNÜLLÜLERİ, İLÇEYE BAĞLI OVAPINAR MAHALLESİ’NDE YALNIZ YAŞAYAN ZEYNAL SİZCAN’A ÇAMAŞIR MAKİNESİ DESTEĞİNDE BULUNDU.