İscehisar’da buluşma

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmalarının altıncısı Selçuklu Camii'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelerek birlikte namaz kıldı ve sohbet etti.

Programın içeriği:

Müftülükten yapılan açıklamada, buluşmaların amaçlarından birinin toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca organizasyona maddi ve manevi destek sağlayanlara teşekkür edildi ve katılımcıların düzenli olarak davet edildiği vurgulandı.

Gelecek buluşma ve davet:

İscehisar İlçe Müftülüğü, kış aylarında da devam eden programların haftada bir şekilde düzenlendiğini duyurdu. Gelecek haftaki sabah namazı buluşmasının Çalışlar Köyü Merkez Camii'nde gerçekleştirileceği bildirildi ve tüm vatandaşlar programa davet edildi.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMALARININ ALTINCISI SELÇUKLU CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.