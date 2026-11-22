ziyaretin kapsamı:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hasan Özcoşkun başkanlığındaki temasında, kente ait bir alışveriş merkezinde AVM yönetimi ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelindi. Görüşmede işletmelerin yaşadığı sorunlar, beklentiler ve altyapıya ilişkin talepler dinlendi. Toplantıda karşılıklı görüş alışverişi yapılarak çözüm odaklı öneriler ele alındı.

esnafın öncelikleri ve talepleri:

Esnafla yapılan birebir sohbetlerde, kira, işletme giderleri ve müşteri güvenliği gibi konular öne çıktı. Özcoşkun, dinleme turunda tespit edilen sorunları not aldıklarını ve bu konularda somut adımlar atılmasının önemine vurgu yaptıklarını belirtti. Yönetimle gerçekleştirilen görüşmede ise AVM içi düzenlemeler ve işletmelerin desteklenmesine yönelik talepler masaya yatırıldı.

Terörsüz Türkiye sürecinin etkisi ve takip:

Ziyarette ayrıca Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı; esnafın bu süreçten memnuniyeti ifade edildi. Özcoşkun, esnafın görüşlerini aktarıp teşekkürlerini ilettiğini ifade ederek, 'Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin başlattığı bu süreçten özellikle esnafımız çok memnun. Huzur ve güven ortamının oluştuğunu ve bunun da ticarete yansıdığını anlatıp bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beye teşekkürlerini sunuyorlar' dedi.

Özcoşkun, kent genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini, sorunları yerinde dinleyip çözüm odaklı ziyaretleri sürdüreceklerini kaydetti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN(ORTADA), BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ESNAF VE YÖNETİMLE BİR ARAYA GELEREK SORUN, TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLEDİ.