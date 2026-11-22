El-Hasayneh'in yetimhanesi 150 çocuğa yuva sağlıyor

İsrail saldırılarında çocuklarını, torunlarını ve ailesinden yaklaşık 300 kişiyi kaybeden Meryem el-Hasayneh, Gazze Şeridi'nde kurduğu El-Rahme Yetimhanesi ile yetim kalan çocuklara kapılarını açtı. Kurum, bombardımanın geride bıraktığı yıkımın ardından barınma, bakım ve güven arayan çocuklara hem fizikî bir çatı hem de sevgi temelli bir çevre sunmayı amaçlıyor.

Eğitim, bakım ve psikososyal destek:

Yetimhaneye bağlı Cüsur el-Rahme adlı okulda çocuklar okuma ve yazma öğrenmenin yanı sıra, gelecekte karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak pratik yaşam becerileri kazanıyor. El-Hasayneh, 2026 yılı başında ailelerle görüşmelere başladıklarını, bazı ailelerin çocuklarından ayrılmaya direnç gösterdiğini ancak Mart 2026’nın ortalarında ilk 35 çocuğu kabul ettiklerini, bugün kurumda kalan çocuk sayısının 150’ye ulaştığını belirtiyor.

El-Hasayneh, yetimhanenin zamanla yalnızca barınma sağlamaktan öte, çocuklara sevgi, güven, psikolojik ve sosyal destek ile eğitim hizmeti veren bir kuruma dönüştüğünü vurguluyor. Kurumda sağlanan düzenli eğitim programları ve rehabilitasyon çalışmaları, çocukların gündelik hayatı yeniden kurmalarına odaklanıyor.

Aile bağlarının korunması ve hizmet modelleri:

Yetimhane iki farklı gruptaki çocuklara hizmet veriyor: Birinci grup, saldırılarda babalarını kaybeden ve annelerinin yeniden evlenmesi sonrası bakım sorumluluğu büyükanne ve büyükbabalara geçen çocuklar; ikinci grup ise hem annesini hem de babasını kaybeden çocuklardan oluşuyor. Her iki gruba da barınma, eğitim ve psikososyal destek sağlanıyor ve kurum çocukların hayatta kalan yakınlarıyla bağlarını korumaya özen gösteriyor.

Bu kapsamda çocuklar her Perşembe akşamı ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek üzere yetimhaneden ayrılıyor, Cumartesi günü eğitimlerine devam etmek için kuruma dönüyorlar. Ayrıca kurum, 89 çocuğa gündüz bakım hizmeti sunuyor; bu çocuklar gün içinde yetimhanenin imkânlarından yararlanıp geceyi ailelerinde geçiriyor.

El-Hasayneh duygularını, "Bu çocuklar benim kendi çocuklarımı, torunlarımı, erkek ve kız kardeşlerimin çocuklarını hatırlatıyor. Her küçük kız çocuğunda, öldürülen kızım Meryem’i görüyorum" sözleriyle aktarıyor. Kendi çocuklarına duyduğu özlemi de şöyle dile getiriyor: "Çocuklarımın bana ‘Anne’ diye seslenmesini özledim. Bu sözler kulaklarımda müzik gibi yankılanır, kalbimi tarifsiz bir şefkatle doldururdu." Yetimhanedeki çocukların kendisine "Anne", "Teyze" veya "Nine" diye hitap etmesi, kaybettiklerini yeniden hissetmesine rağmen onlara şefkatle yaklaşmasını sağlıyor.

Kurumun büyüyen kapasitesi ve sunduğu çok yönlü hizmetler, Gazze'deki yıkımın yarattığı insani boşluğu doldurmaya yönelik yerel bir tepki örneği olarak öne çıkıyor. El-Rahme Yetimhanesi, kısa sürede yalnızca barınak değil; eğitim, psikolojik destek ve aile bağlarını koruma çabalarıyla çocukların yeniden güvenli bir yaşam inşa etmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

İSRAİL SALDIRILARINDA ÇOCUKLARINI, TORUNLARINI VE AİLESİNDEN YAKLAŞIK 300 KİŞİYİ KAYBEDEN MERYEM EL-HASAYNEH, GAZZE ŞERİDİ’NDE KURDUĞU YETİMHANENİN KAPILARINI 150 YETİM ÇOCUĞA AÇARAK ONLARA SEVGİ, ŞEFKAT VE GÜVEN DOLU BİR YUVA SUNUYOR.