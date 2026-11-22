yüzyıllık zanaat soğukta da sürüyor:

Gaziantep'te nesillerdir devam eden demircilik mesleğini yaşatmaya çalışan ustalar, kışın sert soğuklarına rağmen üretimi aksatmadan sürdürüyor. Kentin tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren atölyelerden biri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlenen ocaklarla can buluyor.

Mehmet Kurt, bu geleneği temsil eden isimlerden. 70 yaşında olan Kurt, 50 yıldır mesleğini icra ediyor; küçük atölyesinde kızgın ateşte ısıttığı demirlere örs üzerinde şekil veriyor ve hem üretim hem de ısınma ihtiyacını ocak başında karşılıyor.

ocak başında mesai ve ürün çeşitliliği:

Kurt sabahları dükkânını 07.30'da açıyor ve gün boyu çeşitli mangal ürünleri, şiş ve bıçak gibi el yapımı gereçler üretiyor. Atölyedeki ocak, hem işin merkezini hem de soğuk kış günlerinde ustanın en büyük yardımcısını oluşturuyor. Kurt, "Hem çalışıp hem ısınıyorum" diyerek ocak başında çalışmanın kendisi için ne ifade ettiğini özetliyor.

Emek yoğun ve el işçiliğine dayanan üretim süreci, fabrikasyon alternatiflere kıyasla zaman alıcı olsa da alıcı kitlesi bulunuyor; el emeğine değer veren müşteriler küçük atölyeleri tercih etmeye devam ediyor.

zanaatın geleceği ve teknoloji:

Çarşıda yıllar içinde görülen değişim de konuşulan konular arasında. Daha önce bu çarşıda aynı mesleği icra eden 15 kişi varken, bugün sayının 2 kişiye düştüğünü belirten Kurt, sektördeki daralmaya rağmen işi sevdiğini vurguluyor. "Teknolojinin gelişmesine rağmen biz işimizi severek yapıyoruz" sözleri, geleneksel zanaatın ayakta kalma çabasını özetliyor.

Usta ayrıca atölyede klima veya elektrikli ısıtıcı gibi cihazlar kullanılmadığını, ocak başının hem üretim hem de ısınma ihtiyacını karşıladığını belirtiyor. Bu tutum, hem mesleğin karakterini koruyor hem de demircilik geleneğinin somut bir parçası olarak devam etmesini sağlıyor.

Gaziantep'teki demirciler, zorlu kış koşullarına rağmen örsün başından ayrılmıyor; hem geçimini sağlamak hem de geçmişten bugüne miras kalan zanaatı yaşatmak için üretmeye devam ediyorlar.

Demir ustalarının zorlu kış mesaisi başladı