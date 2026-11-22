Ortaöz'te 22 yıllık kararlı uygulama:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde yaşayan tüm sakinler, 22 yıldır sigara içilmeyen bir yaşamı sürdürüyor. Köy muhtarı Mahmut Sezer öncülüğünde başlatılan uygulama, Ortaöz köyü ile bağlı üç mahallede yaşayanların ortak kararıyla devam ediyor. 40 haneli köyün girişine asılan tabela, ziyaretçilere “Sigara içilmeyen Ortaöz köyüne hoş geldiniz” uyarısını iletiyor ve açık-kapalı tüm alanlarda sigara kullanımına izin verilmiyor.

Başlangıçtaki direnç ve sürecin yönetimi:

Uygulama ilk başladığında köy içinde ciddi itirazlar ve gizli sigara içme girişimleri yaşandı. Muhtar Sezer, bu dönemde levhaların altında kümelenip kaçak yollarla sigara içenlerin bile olduğunu, yaşananları yetkililere bildirdiklerini ve jandarmanın dahi ilgilendiğini belirtiyor. Zaman içinde toplumsal baskı, bilgilendirme ve komşuluk dayanışması sayesinde uygulama köy hayatının normu haline geldi; gelen ziyaretçiler de uygulamayı saygıyla karşılıyor.

Bireysel hikâyeler ve sağlık etkileri:

Mahmut Sezer, kendisinin de öncesinde 30 yıl sigara kullandığını, çalışma yaşamında zorunlu kontrol ve kişisel kararlar sonucu bırakıp köydeki kampanyayı sürdürdüğünü aktarıyor. Sezer, gençlerle sık sık mücadele ettiklerini ve zamanla herkesin alıştığını vurguluyor. Köyde KOAH hastaları ve makineye bağlı olanlar gibi hassas grupların da örnek gösterilmesi, uygulamanın sağlık açısından kabulünü güçlendirmiş.

Köy sakinlerinden Selfinaz Doğan, eşi Murat Doğan’ın doktor tavsiyesi ve kanındaki nikotin tespitinin ardından 2004 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sigarayı bıraktığını, evlerinin artık duman ve isten uzak olduğunu söylüyor. Murat Doğan ise bırakmanın ardından kendini daha iyi hissettiğini ve başkalarına da sigarayı bırakmalarını tavsiye ettiğini belirtiyor.

Gelecek ve kararlılık:

Ortaöz sakinleri, uygulamanın sürmesi için kararlı. Muhtar Sezer, köy sınırları içinde açıkta sigara içilmesine müsamaha göstermeyeceklerini, herkesin bu kuralı bildiğini ve uygulamanın devam edeceğini ifade ediyor. Köy halkı, temiz hava ve ortak sağlığın korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek diğer mahallelerdeki vatandaşların da destek istediğini aktarıyor.

Ortaöz örneği, küçük bir topluluğun dayanışma ve iradesiyle yaşam tarzı değişikliği sağlayabileceğini gösteriyor; ziyaretçiler genellikle uygulamadan memnun kalırken, köy sakinleri de sigarasız yaşamı bir kazanım olarak görüyor.

ORTAÖZ KÖYÜ MUHTARI MAHMUT SEZER