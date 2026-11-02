Kızılayın 158 yıllık iyilik mirası okullarda gönüllülüğe dönüşüyor

Toplantı ve katılımcılar:

Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen Kızılay Kolu Kulübü Danışman Öğretmenleri Bilgilendirme Toplantısı, Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Mersin'de gerçekleştirildi. Program, Türk Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda; Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli şube başkanlıklarının katkılarıyla Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitim yöneticileri, şube başkanları ve danışman öğretmenler katıldı.

Eğitimde gönüllülük ve değer aktarımı:

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Türk Kızılayının yardımlaşma, merhamet ve insanlık sevgisini temsil eden köklü bir kurum olduğunu vurguladı. Okullarda yürütülen Kızılay kulübü faaliyetlerinin bu değerlerin öğrencilere aktarılmasında kritik rol oynadığını belirten Özdemirci, öğretmenleri bu kültürü yaşatan ve mirası geleceğe taşıyan gönül elçileri olarak tanımladı. Konuşmasında ayrıca, ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin vizyonu doğrultusunda öğrencilerin merhamet ve vicdan bilinciyle yetiştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı ise eğitimin toplumsal dayanışma kültürünün gelişmesinde merkezi rol oynadığını söyledi. Parıltı, danışman öğretmenlerin çocuklar ve gençlerde gönüllülük bilincinin kazandırılmasında önemli sorumluluk üstlendiğini; bu sayede 158 yıllık iyilik hareketinin gelecek nesiller tarafından sürdürülebileceğini vurguladı.

Mersin'de yürütülen çalışmalar ve projeler:

Toplantıda, 1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla temelleri atılan ve bugün 158 yıllık geçmişe sahip olan Türk Kızılayının tarihî birikimi ile güncel insani yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanlığının ilçe şubeleri, kan merkezi, toplum merkezi ve afet birimleriyle yürüttüğü sosyal yardımlar, kıyafet destekleri, kan bağışı çalışmaları, afet hazırlıkları ve gönüllülük faaliyetleri sunumlarla paylaşıldı.

Ayrıca Mersin'de planlanan aşevi projeleri, Kızılay Butik çalışmaları, üniversitelerle iş birlikleri ve gönüllülük merkezlerine ilişkin uygulama planları toplantı katılımcılarına aktarıldı. Okullardaki Kızılay kulüplerinin daha etkin hale getirilmesi, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımının artırılması ve öğretmenlerle sürdürülebilir iş birliğinin geliştirilmesi, toplantının temel hedefleri arasında yer aldı.

Program, gerçekleştirilen sunumlar ve planların ardından emeği geçenlere teşekkür edilmesiyle sona erdi. Toplantı, Kızılayın 158 yıllık mirasının okullarda somut projeler ve öğretmen-öğrenci iş birliğiyle geleceğe taşınması yönünde atılan adımların başlangıcı olarak değerlendirildi.

TÜRK KIZILAYI İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA MERSİN’DE DÜZENLENEN TOPLANTIDA, OKULLARDAKİ KIZILAY KULÜBÜ FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERDE GÖNÜLLÜLÜK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ ELE ALINDI.