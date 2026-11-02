Vatandaştan şükran notları: CİMER’e yansıyan kamu hizmeti memnuniyeti

Vatandaş memnuniyeti CİMER kayıtlarına yansıdı

Vatandaşlar kamu hizmetlerine duydukları memnuniyeti her yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, kısa adıyla CİMER'e iletilen yüz binlerce teşekkür başvurusu ile ortaya koyuyor. Bu başvurular, hem bireysel sevinç ve kurtuluş öykülerini hem de kamu görevlilerinin ve kurumların vatandaş odaklı çalışmalarını gözler önüne seriyor. Başvurular arasında yer alan örnekler, devlet-vatandaş ilişkisine dair somut anekdotlar sunuyor ve insanı merkeze alan bir yönetim anlayışının izlerini taşıyor.

Vatandaş hikayeleri ve öne çıkan başvurular:

Genç yurt sevinci:

Mersin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilen bir teşekkür mesajında, 2001 doğumlu bir demiryolu işçisinin çocuğu olan vatandaşın kızı için yaşadığı mutluluk paylaşıldı. Başvuruda yer alan ifadelere göre, kızının 2026'da Elazığ Fırat Üniversitesi Eczacılık bölümünü kazandığı ve 20 Eylül 2026 tarihinde KYK yurduna yerleştirildiği belirtildi. Vatandaş, yurdun 'otel konforunda güvenli bir ortam' olduğunu vurgulayarak Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Panikle aranan yardım ve 112 desteği:

Sivaslı bir vatandaş, ilk kez geldiği İstanbul'da kaybolup panikleyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını anlattı. Çağrı merkezi yönlendirmesiyle kısa sürede polis ekipleri bulunduğu yere geldi; görevli polislerin nezaket, sabır ve insani yaklaşımları sayesinde vatandaş güvenle gitmek istediği yere ulaştırıldı. Başvuru sahibi, bir yabancı şehirde yaşadığı zor andaki bu destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Emniyet kemeri cezaları ve hayat kurtaran denetim:

Isparta'dan yapılan bir başvuruda, 09/09/2026 tarihinde Çoban Pınar Jandarma Kontrol noktasında emniyet kemeri takmadığı için uyarılan bir sürücünün yaşadıkları aktarıldı. Başvuru sahibine göre, denetimin ardından emniyet kemerini takıp yola çıktıktan yaklaşık 5–7 km sonra virajda TIR direksiyon hakimiyetini kaybedip araç yan yattı. O esnada kemerin takılı olması sayesinde sürücü sağ kurtuldu. Başvuruda, 'Emniyet kemeri hayatımı kurtardı' ifadesiyle jandarma ekiplerine teşekkür edildi.

Doğa ve hayvan kurtarma örnekleri:

Vatandaşların ilettiği başvurular arasında doğaya ve sokak hayvanlarına yönelik müdahalelere dair memnuniyet örnekleri de yer aldı. Amasya Çaydibi köyünde uçamayan yavru bir leylek için yapılan başvuruda, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin hızla müdahale edip yavruyu benzer durumdaki diğer leyleklerin yanına bıraktıkları, ilgili ekiplerin nazik ve ilgili davranışları sebebiyle teşekkür edildi. Benzer şekilde kedi ve köpeklerin kurtarılmasına ilişkin birçok takdir mesajı da CİMER kayıtlarında yer aldı.

Kaybolan canlıyı dronla buldular:

Bilecik Bozüyük'ten bir vatandaş, kaybolan danasının bulunmasında jandarma ekiplerinin dron desteğiyle yürüttüğü arama çalışmalarını anlatıp teşekkür etti. Başvuruda, arama faaliyetlerinin özveriyle gerçekleştirildiği, dananın bulunmasının vatandaşta gurur ve minnet duygusu yarattığı vurgulandı ve Jandarma Teşkilatı ile Cumhurbaşkanına şükran sunuldu.

CİMER bülteniyle öne çıkan örnekler paylaşılıyor:

CİMER'e gelen teşekkür başvuruları arasından seçilen örnekler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından her ay 'Gönülden CİMER’e: Teşekkür Başvuruları Bülteni' olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu bülten, Cumhurbaşkanına, kamu hizmetlerine ve kamu görevlilerine yönelik takdir mesajlarını derleyip ilgili ayın dikkat çeken başvurularını sunuyor. Bültenin tüm sayıları ilgili internet adresinde, iletisim.gov.tr'de erişime açık tutuluyor.

Genel olarak CİMER başvurularında öne çıkan tema, vatandaşların devletin sunduğu hizmetlere, görev yapan personele ve yürütülen denetimlere duydukları minnet ve takdir. Kaybolan kişiden kurtarılan hayvana, yurt sevincinden trafik denetiminin hayat kurtarmasına kadar uzanan bu örnekler, hizmet odaklı çalışmaların günlük hayat üzerindeki somut etkilerini sergiliyor.

VATANDAŞLARIN KAMU HİZMETLERİNE DUYDUKLARI MEMNUNİYET, CİMER BAŞVURULARINA YANSIDI.