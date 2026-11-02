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Adıyaman'da deprem sonrası yeni dönem: iki hizmet binası hizmete girdi

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından konteyner hizmetini sonlandırarak, ek hizmet binası ve 750 metrekare Saha Amirliği'ni hizmete açtı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da deprem sonrası yeni dönem: iki hizmet binası hizmete girdi

Adıyaman'da deprem sonrası hizmet yeniden örgütleniyor:

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ana hizmet binası yıkılıp diğer binalar ağır hasar gördükten sonra başlattığı yeniden inşa sürecinde iki yeni tesisi düzenlenen törenle açtı. Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanatçı Çelik Erişçi, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Tören, halkın ve kurum temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program kapsamında Başkan Tutdere ile sanatçı Çelik Erişçi ortaklaşa kurdele keserek hem Ek Hizmet Binasının hem de 750 metrekare kapalı alana sahip Saha Amirliği binasının hizmete alındığını ilan etti. Açılış sonrası konuklar binaları gezerek yeni hizmet noktalarının işleyişi hakkında bilgi aldı. Başkan Tutdere, deprem sürecinde destek verenlere teşekkür ederken, Çelik Erişçi'nin aynı akşam Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda hemşehrileriyle buluşacağı da paylaşıldı.

Yapım süreci, kapasite ve teknik özellikler:

Depremin yarattığı koşullar nedeniyle belediye yaklaşık yaklaşık üç buçuk yıl konteynerlerde hizmet verdi. Bu dönemin ardından belediye, kendi bütçesiyle ve kaynaklarıyla projeleri hayata geçirdi. Başkan Tutdere, ek hizmet binasının çelik konstrüksiyon olarak inşa edilip depreme karşı dayanıklı hale getirildiğini; yapının yaklaşık 6-7 ayda tamamlandığını belirtti. Ayrıca belediyenin araç, iş makinesi, ekipman ve teknolojik altyapısının güçlendirildiği vurgulandı.

Başkan Tutdere, sözlerinde "Buraya Adıyaman halkının imzasını bırakıyoruz" ifadesine yer vererek açılışın kent için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Yeni binaların sadece kent merkezine değil, bütün ilçelere hizmet verecek kapasitede olduğu ve bu yatırımların belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yeni tesislerin devreye girmesiyle birlikte Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası toparlanma sürecinde bir adım daha ileri gitmiş oldu. Açılış töreninin ardından binalar halka ve ilgili birimlere tanıtıldı; hizmetlerin daha düzenli ve erişilebilir biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN EK HİZMET BİNASI İLE SAHA AMİRLİĞİ BİNASI...

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN EK HİZMET BİNASI İLE SAHA AMİRLİĞİ BİNASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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