Yozgat'da şehit Abdi Duyar sokağı tarihi dokuyla yeniden hayat buldu

Çalışmanın kapsamı ve hedefi:

Yozgat Belediyesi, kentin geçmişten günümüze ulaşan tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla sürdürülen İstanbulluoğlu Mahallesi Başçavuş Camii Çevresi Tarihi Doku Yenileme Çalışması kapsamında Şehit Abdi Duyar Sokak’ta sağlıklaştırma ve cephe yenileme projelerini tamamladı. Proje, sokak dokusunun korunması, tarihi cephelerin onarımı ve kamusal kullanım alanlarının yeniden işler hale getirilmesini hedefliyor.

Başkan Kazım Arslan, çalışmanın önceliğinin kentin kültürel ve mimari değerlerini yaşatmak olduğunu vurguladı. Arslan, Yozgat’ın betonlaşma nedeniyle tarihî güzelliklerini büyük ölçüde yitirdiğini belirterek geçmişten günümüze taşınabilecek sokakların korunmasına özel önem verdiklerini ifade etti.

Belediye öncelikleri ve yürütülen restorasyonlar:

Arslan, iki dönem belediye başkanlığı süresince tarihi yapıların ayağa kaldırılmasına öncelik verdiklerini belirterek, “Bütün çalışmalarımız bunun üzerine oldu. Ve yaklaşık 20’nin üzerinde eski Yozgat evini ve konağını restore etmek suretiyle ya da aslına uygun olarak yeniden yapmak suretiyle geleceğe taşıdık ve bu çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Bu yaklaşım, hem fiziksel restorasyon hem de mahalle hayatının canlandırılmasını kapsıyor.

Sokak sağlıklaştırma ve mahalle hayatı:

Şehit Abdi Duyar Sokak’ta yapılan çalışmanın gündelik yaşamı yeniden canlandırmayı amaçlayan bir sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme projesi olduğu belirtildi. Başkan Arslan, buranın eskiden mahalle sakinlerinin sosyalleştiği, kapı önünde sohbetlerin yapıldığı bir sokak olduğunu anlattı ve zamanla bakımsız kalan evlerin onarıldığını söyledi.

Arslan, projenin belediyenin kaynaklarıyla hayata geçirildiğini ve bu süreçte “vatandaşa da herhangi bir külfet getirmeden” çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan fiziksel düzenlemeler arasında cephe restorasyonları, taş düzenlemeleri ve kamusal alan düzenlemeleri bulunuyor. Başkan, kalan birkaç küçük eksikliğin tamamlanmasının ardından 29 Ekim’de hemşehrilerle burada buluşmayı planladıklarını aktardı: “İnşallah 29 Ekim’de hemşehrilerimizle birlikte burada buluşup bir çay içeceğiz.”

Mahalle sakinlerinin değerlendirmeleri:

Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Bölge sakini Oktay Alpaslan, 30 yıldır bölgede yaşadığını söyleyerek, yenileme sonrası sokağın daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ve gelen ziyaretçilerin fotoğraf çektiğini, buranın “dizi çekilebilecek bir mekân” haline geldiğini ifade etti.

Bir diğer mahalle sakini Selahattin Eliaçık da yapılan işlerin mahalleye uyum sağladığını, ahşap evlerin onarıldığını ve cadde görünümünün beğenildiğini söyledi: “Cadde çok güzel oldu. Eline emeğine sağlık. Şekerpınar olarak da herhangi bir ahşap yerlerimiz kalmadı. İnsanlar geliyorlar burada aileler resim çekiniyor. ‘Çok güzel olmuş.’ diyor.”

Belediye yetkilileri, Şehit Abdi Duyar Sokak’taki çalışmanın benzer dokulara sahip diğer sokaklar için de model oluşturacağını ve bu tür yenileme girişimlerinin kentin tarihî kimliğinin korunmasında süreklilik taşıması gerektiğini vurguluyor.

Öne çıkan noktalar: Şehit Abdi Duyar Sokak sağlıklaştırıldı, cepheler onarıldı, yaklaşık 20’nin üzerinde ev ve konağın restorasyonu yapıldı, çalışmalar vatandaşlara yük getirmeden belediye kaynaklarıyla gerçekleştirildi ve yerel halk çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

Yozgat Belediyesi'nden tarihi dokuyu koruyan sokak yenileme çalışması